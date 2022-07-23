Две секции по волейболу открылись в Горецком районе во время фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу»

Новости Беларуси. Сразу две волейбольные секции открыли в Могилевской области в рамках фестиваля «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одну из них – в агрогородке Добрая, где теперь будут растить будущих чемпионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для местных ребят это без преувеличения целое событие. Среди подарков от почетных гостей – спортивная форма и инвентарь. Секция начнет работать с начала учебного года, но уже 23 июля здесь провели товарищеский матч, а в списках желающих попробовать свои силы в волейболе появились первые фамилии.

Новые спортивные школы открываются благодаря профсоюзам, такая инициатива дает больше возможностей проявлять себя в спорте маленьким жителям небольших населенных пунктов.

Алексей Максимович, директор спортивного клуба Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы должны оставить какой-то след. Именно спортивный след. И не просто где-то в городе. Даже если небольшой город. «Вытокі» пошли в малые города. А именно в деревни. Потому что именно деревенские дети не просто крепкие и здоровые, а им хочется вырвать… Даже министр в приветственном слове сказал. Вот он министр и для детей. Вот где он родом? Он из деревни вышел. И многие большие руководители – они все из деревни. И поэтому детям именно показательно, что можно все попробовать и все обязательно получится.

Елизавета Стрельцова, ученица добровской средней школы:

Я перехожу в 7-й класс, у нас только начинается урок по волейболу. Но у нас были кружки. Нас тренер научил уже до 7-го класса играть в волейбол. Мне нравится этот спорт, и я сто процентов запишусь на эту секцию.