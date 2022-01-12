Построен по поручению Президента. Многопрофильный медкомплекс открыли в Бресте

Новости Беларуси. Современное оборудование в сочетании с информационными технологиями. Как результат – качественная и своевременная диагностика заболеваний. Многопрофильный медицинский комплекс открыли в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министр здравоохранения Беларуси: самое основное – интегрирование данных о каждом пациенте в одном месте. Подробнее здесь.

Он объединил взрослую и детскую поликлиники, которых так ждали жители Заречного района города. Здесь будут обслуживаться более 70 тысяч пациентов. Медцентр построили по поручению Президента. Поликлиники возведены с запасом мощностей.

Основой для работы врачей станут электронные амбулаторные карты. Разгрузить поток пациентов и быстрее получить талон к специалисту поможет электронная регистратура. Помимо традиционных отделений, здесь расположены клинико-диагностическая лаборатория и отделение реабилитации. Валерий Иванов: здравоохранение в Беларуси – это приоритетное направление под контролем главы государства. Подробнее здесь.