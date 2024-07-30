Большая ревизия НАН Беларуси! Лукашенко доложили о первых результатах мониторинга

Не наказать, а улучшить. По инициативе главы государства в Национальной академии наук «большая ревизия». Сегодня Президенту доложили о первых результатах мониторинга. Выявлен ряд проблем. Месяц назад создана специальная рабочая группа. В ее составе независимые эксперты и опытные ученые. Руководителем определен Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля. На рабочую группу возложены обязанности по изучению результативности научных исследований и разработок белорусских ученых, степени внедрения их в отрасли экономики и социальной сферы, проще говоря, практикоориентированность, а еще оценка объемов экспорта научно-технической продукции. Итоги проделанной работы группой станут известны ближе к концу 2024 года. Требование Президента – должны быть сделаны объективные выводы. Цель – сделать белорусскую экономику более инновационной. О вероятности «квантового скачка» белорусской науки – репортаж политического обозревателя Евгения Пустового. Чтобы оценить всю систему организации научной жизни по инициативе Первого создана группа по анализу деятельности НАН Беларуси. Сегодня во Дворце Независимости подвели промежуточные итоги. Глядя глаза в глаза, звучали разные мнения. Позиция Первого, выводы, а тем более острые, делать рано.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не хочу, чтобы присутствующие здесь руководители НАН и ученые подумали, что мы тут готовим некую акцию против Академии наук. Нет. Нам надо серьезнейшим образом подойти к изучению проблем Академии наук и принять соответствующие решения, потому что без науки дальше никуда.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Речь о какой-то там глобальной реформе не идет и о какой-то революции или перестройке. Мы должны беречь и сохранять то, что создано, но такое есть слово, может, заигранное, но правильное – донастройка. Меняются приоритеты, какие-то задачи становятся более острыми, актуальными, потому что мировые процессы бурные. Для того чтобы не оказаться на обочине, надо в том числе вовремя менять приоритеты и процессы прохождения каких-то вещей. Главная задача – не проревизировать и наказать, а улучшить работу важного инструмента государственного развития.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Программы научных исследований составляются по схеме снизу вверх. Институты академии формирует себе программы, а потом сами их исполняют как доведенные сверху. В итоге программы наполняются мелкими разложенными заданиями, исходя из уже имеющихся компетенций наработок для обеспечения содержания головной организации института академии. Более того, отдельные задания выполняются, исходя из приоритетности их изучения, отдельными руководителями не самого высокого уровня.

Возглавил эту рабочую группу глава Комитета госконтроля. А в ее составе не аудиторы, а видные ученые, известные практики, управленцы высшего звена. И самое важное – профессионалы из различных сфер, цель – учесть конфликт интересов всех участников процесса. Например, у производственников нарекания к ученым – не выполняют заказы, а ученые обижаются на невовлеченность их идей. Есть и дефицит самих идей. А в правительстве вместе с поэтическим настроением предлагают конкретные решения.