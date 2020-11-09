Более тысячи человек задержаны на акциях протеста 8 ноября

Новости Беларуси. Ситуация с коронавирусом все сложнее, но это не останавливает тех, кто плечом к плечу, без социальной дистанции, нарушая все правила безопасности, идет на несанкционированные акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минувшие выходные снова ознаменовались уличными протестами. Как сообщает МВД, на незаконных митингах 8 ноября задержаны около тысячи человек. На сей раз оппозиционные Telegram-каналы призывали провести в воскресенье так называемый Марш народовластия.
Основной точкой сбора протестующих была названа Площадь Свободы в центре Минска, однако сторонники оппозиции не смогли там собраться. Все их попытки выйти на проезжую часть и заблокировать движение тут же были пресечены правоохранителями. Впоследствии аналогичные действия повторились сразу в нескольких районах города. Порядка 200 протестующих попытались нарушить порядок у обелиска «Минск – город-герой», на проспекте Машерова, затем на улицах Кальварийской, Богдановича и Немиге.
Однако силовикам удалось мгновенно взять ситуацию под контроль и там. Группы и колонны протестующих блокировали, а наиболее активных участников задерживали.
Несмотря на все предупреждения, отдельные группы недовольных вплоть до вечера не прекращали попытки уже локальных акций в различных районах и городах страны.
Читайте также:
В Минске на акции протеста задержали мужчину с коронавирусом. У него было предписание на самоизоляцию
«Смысла в этом уже нет». Что говорят участники воскресной акции протеста в Минске?
«Куртку разорвал, кричит «Стреляй!» Григорий Азарёнок о мужчине, ставшем известным после протестного видео