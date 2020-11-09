Более тысячи человек задержаны на акциях протеста 8 ноября

Новости Беларуси. Ситуация с коронавирусом все сложнее, но это не останавливает тех, кто плечом к плечу, без социальной дистанции, нарушая все правила безопасности, идет на несанкционированные акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувшие выходные снова ознаменовались уличными протестами. Как сообщает МВД, на незаконных митингах 8 ноября задержаны около тысячи человек. На сей раз оппозиционные Telegram-каналы призывали провести в воскресенье так называемый Марш народовластия.