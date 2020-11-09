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Если птицы стайками у дома – скоро придут холода. Как наши предки узнавали погоду в Синичкин праздник?

09 ноября 2020 11:49
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы.  10 ноября православные почитали святую Параскеву, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Беларуси ожидается похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Если птицы стайками у дома – скоро придут холода. Как наши предки узнавали погоду в Синичкин праздник?-1

Если в этот день около Луны круг – к буре. Ветер ослабел после непогоды – к прекращению осадков.

11 ноября в календаре – Анастасия Овчарница. На Настасью наблюдали первые заморозки.

Если птицы стайками у дома – скоро придут холода. Как наши предки узнавали погоду в Синичкин праздник?-4

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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