Если птицы стайками у дома – скоро придут холода. Как наши предки узнавали погоду в Синичкин праздник?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 10 ноября православные почитали святую Параскеву, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Если в этот день около Луны круг – к буре. Ветер ослабел после непогоды – к прекращению осадков.

11 ноября в календаре – Анастасия Овчарница. На Настасью наблюдали первые заморозки.