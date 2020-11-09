«БГУ давало автобусы, чтобы преподаватели съездили в Польшу и заработали». На что шли люди, чтобы заработать в 90-е?

На что люди шли, чтобы заработать деньги в 90-е, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

В последнее десятилетие существования СССР нехватка элементарных товаров сводила с ума. По-прежнему приходилось стоять в очередях с ночи, дружить с заведующим магазина и доставать желанное по блату. А вот на двери пресловутых «Березок» повесили замок.

Вячеслав Меньковский, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России БГУ:

Была выкуплена сеть, она сала частной в 1992 году и обанкротилась к 1995-му. Кто-то посчитал, что это будет выгодное вложение капитала, это не оправдалось. «Березки» просто перестали существовать.

На смену магазинам с импортом пришли клетчатые сумки, а фарцовщиков вытеснили челноки. Переход к рыночным отношениям стал периодом тяжких испытаний и даже голода для одних и временем отличных возможностей для других. Вплоть до середины 1990-х торговали практически все.

Вячеслав Меньковский:

Если ты получаешь 42 доллара, то жить достаточно сложно. Руководство БГУ давало автобусы, чтобы преподаватели БГУ взяли сумки и съездили в Польшу и заработали какие-то 100 долларов. Я помню, автобусы стояли возле главного корпуса. Надо было как-то выживать.

Продавали выращенное на дачах, сушеную рыбу, спиртное на розлив и даже книги, которые еще несколько десятков лет назад так неистово скупались. Кто понаходчивее, доставал из Европы и Турции косметику, джинсы, шубы и кроссовки. Очереди в магазинах сменили пустынные залы.

Светлана Шепетюк, сотрудник ОАО «ГУМ» (1973 – по наст. время):

Пустые полки были характерны для 1990-х годов, когда товар получался большими партиями и в одночасье продавался.

Магазины сами боролись за выживание. Чтобы раздобыть товар, начали привлекать индивидуальных предпринимателей. А для того чтобы заполнить витрины, приходилось даже брать кредиты.

Николай Карачун, директор ОАО «ГУМ» (1995-2018 гг.):

Таких банковских процентов сейчас не существует. Мне кажется, это космос, было 400 %. Мы экономили на всем: отключали горячую воду, веерно отключали по складам и административным зданиям электроэнергию.

Норковые шапки уже не тревожат душу модниц, ковры на стенах и массивные стенки считаются пережитком прошлого, чешский хрусталь пылится в кладовой, а салат «Оливье» давно перестал быть деликатесом. На смену «Березкам» пришли бутики, а фарцовщиков заменили бизнесмены.