«БГУ давало автобусы, чтобы преподаватели съездили в Польшу и заработали». На что шли люди, чтобы заработать в 90-е?

На что люди шли, чтобы заработать деньги в 90-е, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
На что люди шли, чтобы заработать деньги в 90-е, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
В последнее десятилетие существования СССР нехватка элементарных товаров сводила с ума. По-прежнему приходилось стоять в очередях с ночи, дружить с заведующим магазина и доставать желанное по блату. А вот на двери пресловутых «Березок» повесили замок.
Вячеслав Меньковский, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России БГУ:
Была выкуплена сеть, она сала частной в 1992 году и обанкротилась к 1995-му. Кто-то посчитал, что это будет выгодное вложение капитала, это не оправдалось. «Березки» просто перестали существовать.
На смену магазинам с импортом пришли клетчатые сумки, а фарцовщиков вытеснили челноки. Переход к рыночным отношениям стал периодом тяжких испытаний и даже голода для одних и временем отличных возможностей для других. Вплоть до середины 1990-х торговали практически все.
Вячеслав Меньковский:
Если ты получаешь 42 доллара, то жить достаточно сложно. Руководство БГУ давало автобусы, чтобы преподаватели БГУ взяли сумки и съездили в Польшу и заработали какие-то 100 долларов. Я помню, автобусы стояли возле главного корпуса. Надо было как-то выживать.
Продавали выращенное на дачах, сушеную рыбу, спиртное на розлив и даже книги, которые еще несколько десятков лет назад так неистово скупались. Кто понаходчивее, доставал из Европы и Турции косметику, джинсы, шубы и кроссовки. Очереди в магазинах сменили пустынные залы.
Светлана Шепетюк, сотрудник ОАО «ГУМ» (1973 – по наст. время):
Пустые полки были характерны для 1990-х годов, когда товар получался большими партиями и в одночасье продавался.
Магазины сами боролись за выживание. Чтобы раздобыть товар, начали привлекать индивидуальных предпринимателей. А для того чтобы заполнить витрины, приходилось даже брать кредиты.
Николай Карачун, директор ОАО «ГУМ» (1995-2018 гг.):
Таких банковских процентов сейчас не существует. Мне кажется, это космос, было 400 %. Мы экономили на всем: отключали горячую воду, веерно отключали по складам и административным зданиям электроэнергию.
Норковые шапки уже не тревожат душу модниц, ковры на стенах и массивные стенки считаются пережитком прошлого, чешский хрусталь пылится в кладовой, а салат «Оливье» давно перестал быть деликатесом. На смену «Березкам» пришли бутики, а фарцовщиков заменили бизнесмены.
Нет больше очередей за колбасой, про талоны давно забыли. Для того чтобы купить итальянские духи или платье от кутюр, не нужны блат и связи. И все же ту эпоху многие вспоминают с ностальгией. Это было время чьей-то молодости, больших испытаний, по-настоящему искренней радости от малого. И, конечно же, надежды.