В Минске на акции протеста задержали мужчину с коронавирусом. У него было предписание на самоизоляцию

У него на руках было официальное предписание о необходимости нахождения в изоляции. Со слов минчанина, тот направлялся к своим знакомым, чтобы занять денег.

Новости Беларуси. Среди задержанных участников несанкционированных мероприятий оказался 32-летний минчанин с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– За что и когда задержаны?

– Забрали из личного транспорта сегодня в 14:40 примерно.

– Что ты делал в своей личной машине?

– Слушал музыкальную колонку.

– Громко включал музыку?

– Громко.

– Какая музыка играла?

– Группа Brutto «Родны кут».

«Смысла в этом уже нет». Что говорят участники воскресной акции протеста в Минске?

Задержанный будет привлечен к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии и нарушение правил изоляции.