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В Минске на акции протеста задержали мужчину с коронавирусом. У него было предписание на самоизоляцию

09 ноября 2020 08:14
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Новости Беларуси. Среди задержанных участников несанкционированных мероприятий оказался 32-летний минчанин с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У него на руках было официальное предписание о необходимости нахождения в изоляции. Со слов минчанина, тот направлялся к своим знакомым, чтобы занять денег.

В Минске на акции протеста задержали мужчину с коронавирусом. У него было предписание на самоизоляцию-1

За что и когда задержаны?

Забрали из личного транспорта сегодня в 14:40 примерно.

Что ты делал в своей личной машине?

Слушал музыкальную колонку.

Громко включал музыку?

– Громко.

Какая музыка играла?

Группа Brutto «Родны кут».

«Смысла в этом уже нет». Что говорят участники воскресной акции протеста в Минске?

Задержанный будет привлечен к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии и нарушение правил изоляции.

# Акции протеста # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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