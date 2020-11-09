В Минске на акции протеста задержали мужчину с коронавирусом. У него было предписание на самоизоляцию

Новости Беларуси. Среди задержанных участников несанкционированных мероприятий оказался 32-летний минчанин с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У него на руках было официальное предписание о необходимости нахождения в изоляции. Со слов минчанина, тот направлялся к своим знакомым, чтобы занять денег.
– За что и когда задержаны?
– Забрали из личного транспорта сегодня в 14:40 примерно.
– Что ты делал в своей личной машине?
– Слушал музыкальную колонку.
– Громко включал музыку?
– Громко.
– Какая музыка играла?
– Группа Brutto «Родны кут».
«Смысла в этом уже нет». Что говорят участники воскресной акции протеста в Минске?
Задержанный будет привлечен к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии и нарушение правил изоляции.