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Коронавирус в Беларуси. Минздрав озвучил данные за 9 ноября

09 ноября 2020 10:40
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Новости Беларуси. Данные Минздрава по ситуации с коронавирусом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси на 9 ноября выздоровели и выписаны 91 353 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Коронавирус в Беларуси. Минздрав озвучил данные за 9 ноября-1

С момента вспышки заболевания в стране зарегистрированы 107 262 человека с положительным тестом. Всего же таких исследований проведено более 2 707 000.

Обязательный масочный режим вводят в Гомельской области. Где надо носить маску?

Коронавирус в Беларуси. Минздрав озвучил данные за 9 ноября-4

Медики констатируют, что после летнего периода, когда вирус немного утратил силу, общество расслабилось. В этот опасный период врачи призывают каждого поберечь себя.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 011 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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