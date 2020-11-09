Коронавирус в Беларуси. Минздрав озвучил данные за 9 ноября

В Беларуси на 9 ноября выздоровели и выписаны 91 353 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Новости Беларуси. Данные Минздрава по ситуации с коронавирусом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента вспышки заболевания в стране зарегистрированы 107 262 человека с положительным тестом. Всего же таких исследований проведено более 2 707 000.

Медики констатируют, что после летнего периода, когда вирус немного утратил силу, общество расслабилось. В этот опасный период врачи призывают каждого поберечь себя.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 011 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.