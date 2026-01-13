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Более 70 тыс. услуг пожилым и инвалидам оказали за 3 дня циклона «Улли» в Беларуси

13 января 2026 07:24
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За три дня циклона «Улли» в Беларуси оказано свыше 70 тысяч услуг пожилым и инвалидам. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко в ходе марафона «От всей души», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70 тыс. услуг пожилым и инвалидам оказали за 3 дня циклона «Улли» в Беларуси-2

Инициатива прошла в территориальном центре соцобслуживания Фрунзенского района Минска. Подопечные отделения реабилитации и абилитации инвалидов получили теплые поздравления и увидели концертную программу «От сердца к сердцу». Гостями стали представители общественного объединения «Белая Русь» и руководство профильного ведомства. В подарок центру переданы мультиборды для реабилитации.

Более 70 тыс. услуг пожилым и инвалидам оказали за 3 дня циклона «Улли» в Беларуси-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
В каждом уголке нашей страны, во всех областях, в Минске мы выбрали те пансионаты, те ТЦСОНы, которые сегодня действительно нуждаются в нас. И ту помощь, которую мы оказываем, она в первую очередь направлена на то, чтобы те люди, которые здесь находятся, они могли общаться, могли вместе проводить время.

Более 70 тыс. услуг пожилым и инвалидам оказали за 3 дня циклона «Улли» в Беларуси-6

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Нужно говорить о том, что именно эти цели и есть. Внимание, забота – раз, показать молодому поколению, что преемственность должна быть, что сегодня очень важно заботиться о старшем поколении. Консолидация общества всего, внимание, поддержка как в праздники, с подарками, с такими замечательными встречами, созданием таких условий, так и в сложные моменты, когда мы все рядом. 

Более 70 тыс. услуг пожилым и инвалидам оказали за 3 дня циклона «Улли» в Беларуси-8

Марафон «От всей души» демонстрирует заботу государства о пожилых. Сегодня под опекой – 126 тысяч одиноких пенсионеров. При территориальных центрах действует более 2 000 кружков, их посещают свыше 25 тысяч человек.

# Наталия Павлюченко # Социальная помощь # Государственная социальная политика # Андрей Иванец # Пенсионеры

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