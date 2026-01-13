3-й этап Республиканской олимпиады по учебным предметам проходит в Гомельской области

Три города Гомельского региона принимают третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Жлобин, Мозырь и сам областной центр прибыли лучшие знатоки школьных предметов, а это 1 130 учащихся 8-11 классов. Туры стартуют уже 13 января. Показать знания старшеклассники смогут по 18 дисциплинам. Ребята настроены серьезно. Наибольшее количество участников – по математике и русскому языку.

Задания будут не только теоретические. Предусмотрена и практика. Так, в Жлобине пройдут состязания по трудовому обучению. А в Мозыре на олимпиаду по информатике соберутся будущие программисты.

Климентий Головин, учащийся Речицкого районного лицея:

Я занимаюсь английским языком, готовлюсь я каждый день. В лицее мы ходим только на профильные предметы, а на остальных предметах мы занимаемся английским языком с нашим учителем. Также олимпиадой я занимаюсь дома, я решаю тесты, слушаю «спикинг», английский развиваю.