3-й этап Республиканской олимпиады по учебным предметам проходит в Гомельской области
Три города Гомельского региона принимают третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Жлобин, Мозырь и сам областной центр прибыли лучшие знатоки школьных предметов, а это 1 130 учащихся 8-11 классов.
Туры стартуют уже 13 января. Показать знания старшеклассники смогут по 18 дисциплинам. Ребята настроены серьезно. Наибольшее количество участников – по математике и русскому языку.
Задания будут не только теоретические. Предусмотрена и практика. Так, в Жлобине пройдут состязания по трудовому обучению. А в Мозыре на олимпиаду по информатике соберутся будущие программисты.
Климентий Головин, учащийся Речицкого районного лицея:
Я занимаюсь английским языком, готовлюсь я каждый день. В лицее мы ходим только на профильные предметы, а на остальных предметах мы занимаемся английским языком с нашим учителем. Также олимпиадой я занимаюсь дома, я решаю тесты, слушаю «спикинг», английский развиваю.
Руслан Смирнов, начальник главного управления образования Гомельского облисполкома:
У нас будет и теоретическая, и практическая часть. Она тоже определена программой, представленной Министерством образования. Все готово для проведения. Будет свыше 130 судей. Львиная доля будет представлять университеты Гомеля.
По итогам регионального отбора тот, кто наберет наибольшее количество баллов, представит область на заключительном этапе. Победителей ждет зачисление в вузы на определенные специальности на льготных условиях.