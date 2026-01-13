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Оперативная таможня пресекла незаконный ввоз 13 автомобилей из Литвы в ЕАЭС

13 января 2026 06:53
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Преступная схема незаконного ввоза автомобилей на территорию ЕАЭС пресечена. Оперативная таможня выявила 13 легковых машин, ввезенных из Литвы без уплаты обязательных платежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперативная таможня пресекла незаконный ввоз 13 автомобилей из Литвы в ЕАЭС-2

Иностранные автомобили помещались под процедуру временного ввоза. В России для них изготавливали техпаспорта и регистрационные знаки.

Оперативная таможня пресекла незаконный ввоз 13 автомобилей из Литвы в ЕАЭС-4

Александр Хвисевич, начальник оперативной таможни:
Оперативной таможней установлены участники преступной группы, состоящей из граждан Беларуси и Литвы. Задержано и изъято пять легковых автомобилей. В итоге бюджет Республики Беларусь недополучил более полумиллиона белорусских рублей в виде таможенных платежей. 

В таможне возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору по части 2 ст. 231 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Оперативная таможня пресекла незаконный ввоз 13 автомобилей из Литвы в ЕАЭС-6

Три года схема работала беспрепятственно, но теперь ее организатор оказался за решеткой. Изъятые автомобили станут уликами в уголовном деле.

# Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

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