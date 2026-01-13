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Потребность в семенах для ярового сева полностью обеспечена в Беларуси

13 января 2026 06:14
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В Беларуси полностью обеспечили потребность в семенах для ярового сева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, на начало января заготовлено более 139 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур – это 106 % от необходимого объема.

Потребность в семенах для ярового сева полностью обеспечена в Беларуси-2

Темпы подготовки – на четверть выше прошлогодних. Семян пшеницы заготовлено почти 19 тысяч тонн – для расширения посевных площадей. Ячменя – около 46 тысяч тонн, в том числе для пивоваренной и комбикормовой отраслей.

Овса, важного для кормопроизводства и сохранения плодородия почв, – почти 24 тысячи тонн. Особое внимание уделено тритикале – гибриду пшеницы и ржи, устойчивому к неблагоприятным условиям. Его заготовлено более чем в два раза больше потребности.

Потребность в семенах для ярового сева полностью обеспечена в Беларуси-4

Также увеличены объемы семян проса, традиционной культуры для кормов и здорового питания животных. В Минсельхозпрод отмечают: своевременная подготовка семян гарантирует стабильность весенней посевной кампании и закладывает основу для высокого урожая в новом году.

# Сельское хозяйство

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