Потребность в семенах для ярового сева полностью обеспечена в Беларуси

В Беларуси полностью обеспечили потребность в семенах для ярового сева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, на начало января заготовлено более 139 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур – это 106 % от необходимого объема.

Темпы подготовки – на четверть выше прошлогодних. Семян пшеницы заготовлено почти 19 тысяч тонн – для расширения посевных площадей. Ячменя – около 46 тысяч тонн, в том числе для пивоваренной и комбикормовой отраслей.

Овса, важного для кормопроизводства и сохранения плодородия почв, – почти 24 тысячи тонн. Особое внимание уделено тритикале – гибриду пшеницы и ржи, устойчивому к неблагоприятным условиям. Его заготовлено более чем в два раза больше потребности.