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«Переболели в октябре, но всё-таки опасность есть». Белорусы рассказывают, почему решили привиться от коронавируса

29 апреля 2021 13:55
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Новости Беларуси. Массовая вакцинация от коронавируса продолжается в районах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Переболели в октябре, но всё-таки опасность есть». Белорусы рассказывают, почему решили привиться от коронавируса-1

Например, в Мядельской центральной районной больнице всех желающих начали прививать еще в марте. Напомним, до этого вакцину получали только люди из группы риска: учителя, медики, социальные работники. В день прививают примерно по 50-60 человек. Записаться на вакцинацию можно как по телефону, так и на официальном сайте больницы.

«Переболели в октябре, но всё-таки опасность есть». Белорусы рассказывают, почему решили привиться от коронавируса-4

Татьяна Чернявская:
Я уже в том возрасте, когда нужно. Хотя мы и переболели в октябре, но все-таки опасность есть, поэтому мы прививаемся.

«Переболели в октябре, но всё-таки опасность есть». Белорусы рассказывают, почему решили привиться от коронавируса-7

Андрей Полягошко, заместитель главного врача Мядельской центральной районной больницы:
У нас есть возможность выезда в район, в том числе на предприятия. Будет доставляться сама вакцина либо в наше учреждение здравоохранения, участковую больницу, врачебную амбулаторию, либо мы можем выехать с передвижным медицинским комплексом, с врачом и провести вакцинацию на предприятии.

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«Переболели в октябре, но всё-таки опасность есть». Белорусы рассказывают, почему решили привиться от коронавируса-10

Всего в Мядельском районе планируют вакцинировать от коронавируса 60 % населения – это примерно 12 тысяч человек.

# Коронавирус # общество # Татьяна Чернявская # Андрей Полягошко # Фотофакт

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