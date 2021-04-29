«Переболели в октябре, но всё-таки опасность есть». Белорусы рассказывают, почему решили привиться от коронавируса

Новости Беларуси. Массовая вакцинация от коронавируса продолжается в районах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Например, в Мядельской центральной районной больнице всех желающих начали прививать еще в марте. Напомним, до этого вакцину получали только люди из группы риска: учителя, медики, социальные работники. В день прививают примерно по 50-60 человек. Записаться на вакцинацию можно как по телефону, так и на официальном сайте больницы.

Татьяна Чернявская:

Я уже в том возрасте, когда нужно. Хотя мы и переболели в октябре, но все-таки опасность есть, поэтому мы прививаемся.

Андрей Полягошко, заместитель главного врача Мядельской центральной районной больницы:

У нас есть возможность выезда в район, в том числе на предприятия. Будет доставляться сама вакцина либо в наше учреждение здравоохранения, участковую больницу, врачебную амбулаторию, либо мы можем выехать с передвижным медицинским комплексом, с врачом и провести вакцинацию на предприятии. Жемчужные ванны, магнитотурботрон, массаж грудной клетки. Как восстанавливают после коронавируса в санаториях Минской области?