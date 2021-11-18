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Более 400 беженцев готовы улететь на родину. Людей доставит самолёт «Иракских авиалиний»

18 ноября 2021 07:38
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Новости Беларуси. По информации МИД Ирака, более 400 иракских беженцев готовы улететь на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый рейс состоится сегодня, 18 ноября.

Самолет «Иракских авиалиний» для эвакуации людей уже вылетел из Багдада. Обратный вылет запланирован на 13:45 из Национального аэропорта Минск. Возвращение домой для людей будет бесплатным.

Екатерина Забенько, СТВ:
Это не принципиальное решение проблемы беженцев. Люди просто устали от польского беззакония, произвола и жестокости.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Екатерина Забенько

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