Более 400 беженцев готовы улететь на родину. Людей доставит самолёт «Иракских авиалиний»

Новости Беларуси. По информации МИД Ирака, более 400 иракских беженцев готовы улететь на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый рейс состоится сегодня, 18 ноября.

Самолет «Иракских авиалиний» для эвакуации людей уже вылетел из Багдада. Обратный вылет запланирован на 13:45 из Национального аэропорта Минск. Возвращение домой для людей будет бесплатным.

Екатерина Забенько, СТВ:

Это не принципиальное решение проблемы беженцев. Люди просто устали от польского беззакония, произвола и жестокости.

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