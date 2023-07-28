Белорусские лётчики отработали применение авиационных средств поражения

Новости Беларуси. На полигоне Ружанский, который размещается на территории сразу трех районов Брестской области (Пружанского, Ивацевичского и Березовского) летчики смешанной авиационной базы отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выполняем полеты на боевое применение средств поражения по наземным целям. Стрельбу выполняли в комплексе неуправляемым ракетным вооружением, стрелково-пушечным, а также управляемыми ракетами. Сложнее работать, наверное, с управляемой ракетой, комплексный подход к ней нужен. Но, в принципе, все осваивается. Неуправляемая ракета тоже имеет свои особенности. Но все попадаем в цель, получается. Также пушка ГШ-2-30 – очень мощное орудие.