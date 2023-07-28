Прямой эфир

Белорусские лётчики отработали применение авиационных средств поражения

28 июля 2023 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На полигоне Ружанский, который размещается на территории сразу трех районов Брестской области (Пружанского, Ивацевичского и Березовского) летчики смешанной авиационной базы отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские лётчики отработали применение авиационных средств поражения-1

Выполняем полеты на боевое применение средств поражения по наземным целям. Стрельбу выполняли в комплексе неуправляемым ракетным вооружением, стрелково-пушечным, а также управляемыми ракетами. Сложнее работать, наверное, с управляемой ракетой, комплексный подход к ней нужен. Но, в принципе, все осваивается. Неуправляемая ракета тоже имеет свои особенности. Но все попадаем в цель, получается. Также пушка ГШ-2-30 – очень мощное орудие.

Белорусские лётчики отработали применение авиационных средств поражения-4

Экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 уничтожали мишени из пушечного вооружения, были задействованы также неуправляемые ракеты. Перед стрельбой обязательные маневры. Один из них противозенитный. Цель – подавление средств противовоздушной обороны противника. Выполнение задач всех крупномасштабных учений, проводимых в Вооруженных силах Беларуси, здесь обеспечивают на высочайшем уровне.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В день 1035-летия Крещения Руси в храмах и монастырях Беларуси прозвучит звон-благовест
28 июля 2023 07:45

В день 1035-летия Крещения Руси в храмах и монастырях Беларуси прозвучит звон-благовест

«Задержаны с поличным». Под Гродно сторожа тоннами воровали зерно
28 июля 2023 07:22

«Задержаны с поличным». Под Гродно сторожа тоннами воровали зерно

Разгар черничного сезона. Как правильно собирать ягоды и грибы?
28 июля 2023 06:54

Разгар черничного сезона. Как правильно собирать ягоды и грибы?