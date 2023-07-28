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Зерновые в Беларуси убраны на 17% площадей

28 июля 2023 08:15
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Новости Беларуси. Зерновые в Беларуси убраны на 17 % площадей. Это больше, чем на такую же дату в прошлом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зерновые в Беларуси убраны на 17% площадей-1

Если аграрии будут продвигаться такими темпами, то полностью весь урожай будет собран к 20 августа. Планируется получить около 7 миллионов тонн зерна. На это утро намолочено почти миллион двести тонн. Хорошие результаты показывают рапсовые поля: несмотря на засуху в начале лета, урожайность теперь выше прошлогодней – 25,2 центнера с гектара. В 2022-м была 23,9. Эта культура обмолочена более чем на 60 % площадей, получено более 530 тысяч тонн маслосемян. 

Аграрному вопросу уделяется особое внимание в нашей стране. Как результат – темп роста экспорта белорусской сельхозпродукции за 5 месяцев составил 106,3 % к уровню прошлого года. Ее отгружено на 3 миллиарда долларов.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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