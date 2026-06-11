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Беларусь стала для него вторым домом! Сириец переехал в Копыль и по-настоящему влюбился

11 июня 2026 14:57
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Все больше людей называют Беларусь вторым домом. В Минской области сегодня проживают около 10 тысяч иностранцев. Здесь они создают семьи, работают, строят жилье. Так, в Копыль переехал сириец Мухаммед Найеф. Сначала обустроился в Минске, но после решил переехать в спокойнsй город недалеко от столицы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В райцентре он купил дом и сейчас его обустраивает. Как иностранец нашел свое счастье в белорусской глубинке и чем планирует заниматься – узнала Анна Куртасова. 

Беларусь стала для него вторым домом! Сириец переехал в Копыль и по-настоящему влюбился-2

Он преодолел тысячи километров, чтобы жить в мире и с уверенностью в завтрашнем дне. Мухаммед Найеф приехал в нашу страну из Сирии полгода назад и по-настоящему влюбился. Беларусь стала для него вторым домом, а уютным местом для жизни – Копыль. 

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Беларусь стала для него вторым домом! Сириец переехал в Копыль и по-настоящему влюбился-4

Мухаммед Найеф, житель Копыля:
Сначала я приехал в Минск и какое-то время работал там. Когда пришло время искать собственное жилье, я посмотрел в интернете и нашел этот дом в Копыле. И приехал сюда. Мне понравился этот город.

В нашу страну Мухаммед пока приехал один. В Сирии осталась жена и двое детей. Главная задача сейчас – свить для них надежное гнездышко. 

Беларусь стала для него вторым домом! Сириец переехал в Копыль и по-настоящему влюбился-6

Мухаммед Найеф:
Да, сейчас я здесь один. Моя семья пока остается в Сирии. Детям нужно закончить учебу. Как только они доучатся, я заберу их сюда. Думаю, это произойдет примерно через два года. 

Мухаммед говорит только по-арабски, но языковой барьер не стал преградой, чтобы начать новую жизнь. Приехав в незнакомую страну, Мухаммед больше всего опасался одиночества. Но реальность превзошла все ожидания. Копыль встретил тепло.

Мухаммед Найеф:
В Копыле живут замечательные люди. И я очень рад, что оказался среди них. Когда я только приехал, я пошел в местный магазин и познакомился там с отличным человеком. Он очень помог мне сориентироваться, ведь строительные инструменты здесь отличаются от тех, к которым я привык в Сирии. Он помог мне все купить. Сейчас у меня здесь уже появились друзья. 

Беларусь стала для него вторым домом! Сириец переехал в Копыль и по-настоящему влюбился-8

Сейчас Мухаммед занимается ремонтом в доме. В Сирии был строителем. И здесь планирует продолжать развиваться в этом направлении. 

Подробности в видео.

# Иностранцы в Беларуси # Туризм # Семья # Интервью

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