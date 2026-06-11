Беларусь стала для него вторым домом! Сириец переехал в Копыль и по-настоящему влюбился

Все больше людей называют Беларусь вторым домом. В Минской области сегодня проживают около 10 тысяч иностранцев. Здесь они создают семьи, работают, строят жилье. Так, в Копыль переехал сириец Мухаммед Найеф. Сначала обустроился в Минске, но после решил переехать в спокойнsй город недалеко от столицы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В райцентре он купил дом и сейчас его обустраивает. Как иностранец нашел свое счастье в белорусской глубинке и чем планирует заниматься – узнала Анна Куртасова.

Он преодолел тысячи километров, чтобы жить в мире и с уверенностью в завтрашнем дне. Мухаммед Найеф приехал в нашу страну из Сирии полгода назад и по-настоящему влюбился. Беларусь стала для него вторым домом, а уютным местом для жизни – Копыль. 32 тыс. человек за 2025 год – почему иностранцы выбирают работу в Беларуси?

Мухаммед Найеф, житель Копыля:

Сначала я приехал в Минск и какое-то время работал там. Когда пришло время искать собственное жилье, я посмотрел в интернете и нашел этот дом в Копыле. И приехал сюда. Мне понравился этот город. В нашу страну Мухаммед пока приехал один. В Сирии осталась жена и двое детей. Главная задача сейчас – свить для них надежное гнездышко.

Мухаммед Найеф:

Да, сейчас я здесь один. Моя семья пока остается в Сирии. Детям нужно закончить учебу. Как только они доучатся, я заберу их сюда. Думаю, это произойдет примерно через два года. Мухаммед говорит только по-арабски, но языковой барьер не стал преградой, чтобы начать новую жизнь. Приехав в незнакомую страну, Мухаммед больше всего опасался одиночества. Но реальность превзошла все ожидания. Копыль встретил тепло. Мухаммед Найеф:

В Копыле живут замечательные люди. И я очень рад, что оказался среди них. Когда я только приехал, я пошел в местный магазин и познакомился там с отличным человеком. Он очень помог мне сориентироваться, ведь строительные инструменты здесь отличаются от тех, к которым я привык в Сирии. Он помог мне все купить. Сейчас у меня здесь уже появились друзья.