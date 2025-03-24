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Именно этот экземпляр Конституции будет на церемонии инаугурации Президента Беларуси 25 марта

24 марта 2025 10:26
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Экземпляр Конституции, на который положит руку вновь избранный Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 марта, находится уже на месте во Дворце Независимости. Именно там во вторник глава государства принесет присягу. Церемония инаугурации начнется в 12:00. 

Именно этот экземпляр Конституции будет на церемонии инаугурации Президента Беларуси 25 марта-1

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

Сообщается, что следовать к месту инаугурации Александр Лукашенко будет по двум главным столичным проспектам: Независимости и Победителей. Ко Дворцу Независимости кортеж начнет движение в 11:45. Сопровождать его будет эскорт в составе девяти мотоциклистов. А на саму церемонию инаугурации приглашены свыше 1100 человек.

# Александр Лукашенко

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