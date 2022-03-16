Сергей Рачков: «Конкуренцию и сильных Запад не любит, поэтому всячески пытается ограничить наши возможности»

Новости Беларуси. Пример того, как работают наши предприятия в условиях санкционного давления. Ситуация под постоянным контролем правительства и парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 марта председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков посетил «Белкоммунмаш». Это экспортоориентированное производство. Сейчас на конвейере готовят троллейбусы для Волгограда, с мая приступят к партии электротранспорта для Санкт-Петербурга.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вы знаете, конкуренцию и сильных Запад не любит. Поэтому всячески пытается ограничить наши возможности. В первую очередь возможности для социально-экономического развития, сохранения своих традиционных ценностей, духовно-нравственных ориентиров. Поэтому, вы видите, сегодня же бьют не только по экономике, но в первую очередь развернута масштабная информационная война. Чтобы люди не верили своей стране, своему государству, своим лидерам и ориентировались на другие ценности. И чтобы было, как в некоторых странах, где люди не имеют возможности определять свое будущее, выбрать своего лидера. Им навязывают лидеров, которые не беспокоятся о жителях той или иной страны. А мы будем жить своим умом. Мы всегда жили своим умом. И сегодня глава государства, правительство делают все возможное для того, чтобы минимизировать последствия введенных экономических санкций.