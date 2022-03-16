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«Показать именно трагедию народа». На месте сожжённой Хатыни появится новый музей

16 марта 2022 17:58
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Новости Беларуси. Новый музей построят в мемориальном комплексе «Хатынь». Проект уже разрабатывают архитекторы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Показать именно трагедию народа». На месте сожжённой Хатыни появится новый музей-1

Визуализацию здания должны представить в течение месяца – такую задачу поставил губернатор Минской области Александр Турчин.  

«Показать именно трагедию народа». На месте сожжённой Хатыни появится новый музей-4

Артур Зельский, директор государственного мемориального комплекса «Хатынь»:  
Мы не будем дублировать ни национальный музей, ни музей Великой Отечественной войны – это не наша задача (показ всех военных событий, подвигов и так далее). Наша задача – показать именно трагедию народа, кротко, емко погрузить посетителя в этот ужас. Чтобы было понятие, что война – это не игра компьютерная, не стрелялка. Надо понимать, что война это кровь, страх, это ужас, грязь, смерть, вонь. Это просто страшно.  

«Показать именно трагедию народа». На месте сожжённой Хатыни появится новый музей-7

Мемориальный комплекс «Хатынь» ожидает масштабная модернизация. Реставрация скульптур и памятников. Заменят освещение, установят скамейки и другие объекты инфраструктуры.  

Турчин в Хатыни: правильно было бы все-таки людям напоминать, что прошла наша страна. Подробности здесь.  

# Великая Отечественная война # общество # Артур Зельский # Александр Турчин # Фотофакт

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