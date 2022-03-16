«Показать именно трагедию народа». На месте сожжённой Хатыни появится новый музей

Новости Беларуси. Новый музей построят в мемориальном комплексе «Хатынь». Проект уже разрабатывают архитекторы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый музей построят в мемориальном комплексе «Хатынь». Проект уже разрабатывают архитекторы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Визуализацию здания должны представить в течение месяца – такую задачу поставил губернатор Минской области Александр Турчин.
Артур Зельский, директор государственного мемориального комплекса «Хатынь»:
Мы не будем дублировать ни национальный музей, ни музей Великой Отечественной войны – это не наша задача (показ всех военных событий, подвигов и так далее). Наша задача – показать именно трагедию народа, кротко, емко погрузить посетителя в этот ужас. Чтобы было понятие, что война – это не игра компьютерная, не стрелялка. Надо понимать, что война это кровь, страх, это ужас, грязь, смерть, вонь. Это просто страшно.
Мемориальный комплекс «Хатынь» ожидает масштабная модернизация. Реставрация скульптур и памятников. Заменят освещение, установят скамейки и другие объекты инфраструктуры.
Турчин в Хатыни: правильно было бы все-таки людям напоминать, что прошла наша страна. Подробности здесь.