«Показать именно трагедию народа». На месте сожжённой Хатыни появится новый музей

Артур Зельский, директор государственного мемориального комплекса «Хатынь»:

Мы не будем дублировать ни национальный музей, ни музей Великой Отечественной войны – это не наша задача (показ всех военных событий, подвигов и так далее). Наша задача – показать именно трагедию народа, кротко, емко погрузить посетителя в этот ужас. Чтобы было понятие, что война – это не игра компьютерная, не стрелялка. Надо понимать, что война это кровь, страх, это ужас, грязь, смерть, вонь. Это просто страшно.