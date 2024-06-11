Основы медицины и жизнь в палатке – в патриотических лагерях Беларуси отдохнут более 30 тыс. детей

Тактика, основы медицины и жизнь в палатке. Попробовать себя в роли военных в дни летних каникул предлагают белорусским школьникам. С каждым годом ребята все чаще выбирают для отдыха патриотические лагеря при воинских частях. Так, в прошлую оздоровительную кампанию в них побывали около 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы отмечают наплыв желающих и в 2024 году. Как проходят дни в условиях, приближенных к полевым, в материале Алены Жиборт.

Это полоса разведчика, протяженность около 250 метров. Сегодня ее надо пройти школьникам. Такие соревнования для гродненских ребят организовали на базе 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Ежегодно в начале лета здесь работает военно-патриотический лагерь.

Богдан Сивцевич, учащийся средней школы № 18 имени Л.М. Доватора Гродно:

В прошлом году я здесь побывал, мне здесь очень понравилось. Я решил попробовать еще раз сюда съездить. Здесь можно набраться сдержанности, дисциплины и стать более уверенным в себе.

Одна смена длится 9 дней. За это время юноши успевают получить не только яркие впечатления, но и важную для будущих защитников информацию. Военнослужащие проводят для ребят занятия по топографии, тактической, огневой и медицинской подготовке. Уделяют внимание также истории. Кроме этого, в программе различные спортивные игры и просмотр военных фильмов. На протяжении всей смены школьников сопровождают педагоги.

Сергей Гончарук, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 23 имени Ф.П. Гудея Гродно:

Данные мероприятия важны ввиду того, что в настоящее время у нас дети находятся в более тепличных условиях, а здесь мы просто предоставляем им возможность окунуться в армейские будни. Родители только рады, мы ежедневно им отправляем видео- и фотоматериалы, с которыми они знакомятся, и в настоящее время пока еще ни одного ребенка из лагеря не забрали, и родители даже говорят спасибо, за то что занимаемся их детьми.