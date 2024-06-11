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Сергей Рябков: БРИКС с присоединением Беларуси приобретёт дополнительную динамику

11 июня 2024 13:12
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Беларусь полностью разделят цели и подходы БРИКС по формированию нового миропорядка. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства нашей страны, выступая на расширенном заседании министров иностранных дел «БРИКС плюс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Сергей Алейник, сейчас есть запрос на новые формы сотрудничества, которые открывают пути для равноправного диалога. Но Запад хочет сохранить доминирование, что дестабилизирует ситуацию в мире. Это касается как безопасности, мы видим это на примере Украины и Палестины, так и экономики. Многие государства, в том числе Беларусь, попали под односторонние западные санкции. Но страны БРИКС обладают достаточной силой, чтобы напрямую влиять на международную повестку и ускорить переход к многополярной системе.

Что касается заявки Беларуси на вступление в БРИКС, то Москва готова оказывать нам поддержку. Минск подал заявку в прошлом году, провел нужные законодательные перенастройки. Беларусь поддерживает и разделяет основные подходы БРИКС по актуальной повестке. Но на процесс присоединения новых членов может влиять текущая ситуация в организации, которая в прошлом году значительно расширилась и сейчас нацелена на гармоничную интеграцию новичков в систему отношений БРИКС.

Сергей Рябков: БРИКС с присоединением Беларуси приобретёт дополнительную динамику-1

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел, шерпа России в БРИКС:
Мы в Москве на 150 % поддерживаем заявку Республики Беларусь. Мы считаем, что БРИКС с присоединением Беларуси приобретет дополнительную динамику и дополнительные возможности для практической работы по всем трем главным направлениям, где БРИКС функционирует. Это политика и безопасность – первое направление. Экономика и финансы – второе. И гуманитарные контакты, связи между людьми, культурные взаимодействия – третье направление. Беларусь сильна по всем этим азимутам.

Официальному заседанию предшествовали двусторонние встречи. Министр иностранных дел Беларуси провел переговоры с коллегами из Лаоса, Шри-Ланки. Во время встреч стороны обсуждали межгосударственное взаимодействие и сотрудничество в рамках международных организаций.

# Международное сотрудничество # общество # Сергей Рябков

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