В Нижнем Новгороде продолжается встреча глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. Сегодня – в расширенном формате. К диалогу присоединились и так называемые страны-партнеры – те государства, которые проявляют заинтересованность к БРИКС. Их более 20. В том числе и наша страна, которая уже подала заявку на вступление в объединение и заручилась поддержкой его основных участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом проблемы известны. Экономика и безопасность – основа развития любого государства, – подчеркнул в своем выступлении Сергей Алейник. Мир сегодня штормит, а Запад не хочет сдавать позиции, а потому идет на исключительные меры, вооружая Украину и подпитывая другие очаги возгорания на планете.