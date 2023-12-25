Более 12 тыс. родителей высказались «за» оздоровительные лагеря на зимние каникулы – Мингорисполком

Ура, каникулы! Любимое время школьников наступило – впереди целых 15 дней, которые, без сомнения, должны остаться в памяти. В этом счастливым юным «отпускникам» помогут не только родители, но и педагоги, которые используют учебный тайм-аут, чтобы превратить образовательный процесс в яркие впечатления в школьных лагерях, на спортивных площадках, экскурсиях, квестах, представлениях и других развлечениях. Об этом поговорили в ток-шоу «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Анна Викторовна, какую программу для учеников во время зимних каникул готовят учреждения образования, как интересно и с пользой провести время?

Анна Рысевец, начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома:

Традиционно в период зимних каникул будут работать оздоровительные лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием. На базе учреждения образования будут работать лагеря с дневным пребыванием. И на сегодня более 12 тысяч родителей высказались в пользу такой формы отдыха их детей. Для ребят, помимо трехразового полноценного питания, конечно же, педагогами разработаны интересные содержательные программы. С учетом поддержки государства и средств, которые выделяются на эту форму отдыха детей, родительская доплата будет минимальной: от 7 рублей для младшей возрастной группы и 18 рублей с небольшой доплатой за питание детей старшей возрастной группы. Какие новогодние мероприятия ожидать в Минске, рассказали в «Минскконцерт». Подробности.