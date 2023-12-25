Более 12 тыс. родителей высказались «за» оздоровительные лагеря на зимние каникулы – Мингорисполком

Ура, каникулы! Любимое время школьников наступило – впереди целых 15 дней, которые, без сомнения, должны остаться в памяти. В этом счастливым юным «отпускникам» помогут не только родители, но и педагоги, которые используют учебный тайм-аут, чтобы превратить образовательный процесс в яркие впечатления в школьных лагерях, на спортивных площадках, экскурсиях, квестах, представлениях и других развлечениях.
Об этом поговорили в ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Анна Викторовна, какую программу для учеников во время зимних каникул готовят учреждения образования, как интересно и с пользой провести время?
Анна Рысевец, начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома:
Традиционно в период зимних каникул будут работать оздоровительные лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием. На базе учреждения образования будут работать лагеря с дневным пребыванием. И на сегодня более 12 тысяч родителей высказались в пользу такой формы отдыха их детей. Для ребят, помимо трехразового полноценного питания, конечно же, педагогами разработаны интересные содержательные программы. С учетом поддержки государства и средств, которые выделяются на эту форму отдыха детей, родительская доплата будет минимальной: от 7 рублей для младшей возрастной группы и 18 рублей с небольшой доплатой за питание детей старшей возрастной группы.
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Екатерина Забенько:
12 тысяч – достаточно внушительная цифра. Из года в год больше ли желающих провести время в зимнем лагере?
Анна Рысевец:
Как правило, где-то в районе 12 тысяч детей в период сезонных каникул проводят в составе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Но помимо этого собственники оздоровительных лагерей предлагают еще и профильные программы на базе загородных оздоровительных лагерей. В этом году будет работать профильный лагерь на базе загородного оздоровительного лагеря «Смена» Завода колесных тягачей. Там как раз на сегодня согласована программа для детей 15-17 лет. Заезд состоялся уже 23 декабря.