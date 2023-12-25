Какие новогодние мероприятия ожидать в Минске, рассказали в «Минскконцерт»

Об этом поговорили в ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Ура, каникулы! Любимое время школьников наступило – впереди целых 15 дней, которые, без сомнения, должны остаться в памяти. В этом счастливым юным «отпускникам» помогут не только родители, но и педагоги, которые используют учебный тайм-аут, чтобы превратить образовательный процесс в яркие впечатления в школьных лагерях, на спортивных площадках, экскурсиях, квестах, представлениях и других развлечениях.

Екатерина Забенько, СТВ:

Более 250 мероприятий в городе организованы, в том числе для детей. Расскажите о самых ярких, масштабных. Что бы вы лично посоветовали, чтобы сходить с детьми?

Более 12 тысяч родителей высказались «за» оздоровительные лагеря на зимние каникулы – Мингорисполком

Павел Дворецкий, директор ГУ «Минскконцерт»:

Традиционно одной из центральных концертных площадок является площадка возле Дворца спорта. Именно здесь начнутся самые масштабные веселые мероприятия.

Екатерина Забенько:

Там шикарно в этом году: световой фонтан и такой купол светящийся.