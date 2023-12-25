Какие новогодние мероприятия ожидать в Минске, рассказали в «Минскконцерт»
Ура, каникулы! Любимое время школьников наступило – впереди целых 15 дней, которые, без сомнения, должны остаться в памяти. В этом счастливым юным «отпускникам» помогут не только родители, но и педагоги, которые используют учебный тайм-аут, чтобы превратить образовательный процесс в яркие впечатления в школьных лагерях, на спортивных площадках, экскурсиях, квестах, представлениях и других развлечениях.
Об этом поговорили в ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Более 250 мероприятий в городе организованы, в том числе для детей. Расскажите о самых ярких, масштабных. Что бы вы лично посоветовали, чтобы сходить с детьми?
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Павел Дворецкий, директор ГУ «Минскконцерт»:
Традиционно одной из центральных концертных площадок является площадка возле Дворца спорта. Именно здесь начнутся самые масштабные веселые мероприятия.
Екатерина Забенько:
Там шикарно в этом году: световой фонтан и такой купол светящийся.
Павел Дворецкий:
С 25-го числа ежедневно, начиная в 19:00, будет показана рождественская новогодняя сказка «Цмок, который живет на крыше». Это новогодний герой, который, преодолевая разные препятствия и сложности, стал символом года. Концертные программы будет 25 числа. Рождественская программа с 14:00 до 22:00. В новогоднюю ночь мы планируем показать программу «Новогодняя кассета» – хиты 90-х и начала 2000-х годов. Программа начнется с 0:30 и продолжится до 4 утра. 1-го числа продолжит новогоднее настроение тоже программа новогодняя «Игристое настроение» с 12:00 и до 22:00. И 7 января концертная программа «Рождественская звезда». Планируем, чтобы на этой площадке выступали фольклорные коллективы и белорусская эстрада наша.