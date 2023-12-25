В Воложинском лесхозе выращивают ели для продажи. Вот как из семечки получают главный символ зимних праздников

Новости Беларуси. Где зарождается главный символ зимних праздников? Большая часть хвойных красавиц, которые сегодня предлагают белорусам на ярмарках, выращена в питомниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа у сотрудников лесхозов более чем кропотливая и ответственная, а начинается она со сбора шишек. Их отправляют в селекционный центр, оттуда в питомник возвращаются семена. До высадки саженцев в открытый грунт целых два года за ними бережно ухаживают в так называемом школьном отделении. Чтобы деревья росли крепкими и красивыми, крайне важно соблюдать технологию полива и подкормки.

Александр Романчук, начальник питомника Воложинского лесхоза:

Подкормка, конечно, необходима. Кормятся они с малого возраста – от семечки. И фактически до самого праздника они подкармливаются, до самой вырубки. Уход за ними нужен колоссальный, лесоводы в этом помогают очень сильно.