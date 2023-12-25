Белорусы празднуют католическое Рождество. Вот что они желают в храмах

Новости Беларуси. Тысячи белорусов по всей стране отмечают один из главных христианских праздников. Верующие приходят в костелы. Для многих это семейная рождественская традиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети с интересом рассматривают вертеп – сцену рождения Христа воспроизводят с помощью фигурок и декораций. Центральное место в композиции занимают ясли с младенцем Иисусом. Взрослые возносят молитвы о мире и здравии своих близких и родных. Душевный, теплый, семейный праздник, как и принято, объединяет сердца. А его добрые традиции передаются из поколения в поколение.