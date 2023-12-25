Белорусы празднуют католическое Рождество. Вот что они желают в храмах
Новости Беларуси. Тысячи белорусов по всей стране отмечают один из главных христианских праздников. Верующие приходят в костелы. Для многих это семейная рождественская традиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дети с интересом рассматривают вертеп – сцену рождения Христа воспроизводят с помощью фигурок и декораций. Центральное место в композиции занимают ясли с младенцем Иисусом. Взрослые возносят молитвы о мире и здравии своих близких и родных. Душевный, теплый, семейный праздник, как и принято, объединяет сердца. А его добрые традиции передаются из поколения в поколение.
Заложено в нашей семье с детства еще бабушкой и дедушкой. Отмечали эти праздники, всегда собирались семьей. За прожитые годы от праздника до праздника мы просили друг у друга прощение. Желали друг другу здоровья, дарили подарки. И это осталось у нас на всю жизнь.
Люблю все праздники католические. Желаю всем здоровья и счастья! Самое главное – мир на земле. Всего наилучшего!
Что такое именно для меня Рождество? Это семья, дети, внуки. Это радость, подарки. Делиться оплаткой и желать радости и счастья – всем в семье и стране нашей.
Ксендз Дмитрий Пухальский, настоятель Архикафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии:
Гэта свята адно з наібольш прыгожых у хрысціянстве, бо звязана з чымсці добрым, цёплым, светлым, тым, што Езус прыносіць. Хоча, каб усе людзі сапраўды былі шчаслівыя. Напэўна, добра было б, каб хрысціяне ў гэтыя дні наведвалі храмы, памаліліся, папрасілі ў Бога таго, што трэба нам – супакою, радасці, згоды паміж людзьмі, у сем’ях. Усім усяго самага найлепшага.
Напомним, главная таинственная литургия прошла минувшей ночью. В костелах звучали рождественские гимны и строки ветхозаветных пророчеств. Верующие зажигали лампадки и делились радостью Христова Рождества.