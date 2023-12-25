«Рождественская ярмарка чудес» открылась у Дворца спорта. Чем удивляют гостей?

Новости Беларуси. Плюс одна сказочная локация. 25 декабря у Дворца спорта торжественно открылась «Рождественская ярмарка чудес», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фуд-корт, изобилие товаров от ремесленников и широкая концертная программа. С сегодняшнего числа на сцене ежедневно будут показывать новогоднюю зимнюю сказку «Цмок, который живет на крыше». Гостей и жителей Минска ждет и эстрадная программа «Рождественское чудо», а также разнообразные интерактивные развлечения у елки. Смогут гости сделать и запоминающиеся совместные снимки. Одна из фотозон в виде раритетного телевизора уже готова. На подходе еще 7 необычных локаций для съемок.

С каждым годом становится все ярче и сказочнее, передается вот эта новогодняя атмосфера. Я в восторге!

Хорошее, праздничное настроение. Эмоциональный контакт. Белорусы – очень гостеприимные люди, очень отзывчивые и добрые, всегда помогут. Я очень люблю Беларусь, очень нравится белорусский народ.

Приятная музыка. Очень красочное мероприятие, атмосфера праздника, предновогоднее ожидание.

У нас очень шикарная сцена и домики, где продают всякие вкусняшки. Все красивее и красивее! Это атмосфера красоты, добра, Нового года, ожидания всего лучшего.