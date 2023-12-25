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«Рождественская ярмарка чудес» открылась у Дворца спорта. Чем удивляют гостей?

25 декабря 2023 13:47
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Новости Беларуси. Плюс одна сказочная локация. 25 декабря у Дворца спорта торжественно открылась «Рождественская ярмарка чудес», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фуд-корт, изобилие товаров от ремесленников и широкая концертная программа.

С сегодняшнего числа на сцене ежедневно будут показывать новогоднюю зимнюю сказку «Цмок, который живет на крыше». Гостей и жителей Минска ждет и эстрадная программа «Рождественское чудо», а также разнообразные интерактивные развлечения у елки. Смогут гости сделать и запоминающиеся совместные снимки. Одна из фотозон в виде раритетного телевизора уже готова. На подходе еще 7 необычных локаций для съемок.

«Рождественская ярмарка чудес» открылась у Дворца спорта. Чем удивляют гостей?-1

С каждым годом становится все ярче и сказочнее, передается вот эта новогодняя атмосфера. Я в восторге!

«Рождественская ярмарка чудес» открылась у Дворца спорта. Чем удивляют гостей?-4

Хорошее, праздничное настроение. Эмоциональный контакт. Белорусы – очень гостеприимные люди, очень отзывчивые и добрые, всегда помогут. Я очень люблю Беларусь, очень нравится белорусский народ.

«Рождественская ярмарка чудес» открылась у Дворца спорта. Чем удивляют гостей?-7

Приятная музыка. Очень красочное мероприятие, атмосфера праздника, предновогоднее ожидание.

«Рождественская ярмарка чудес» открылась у Дворца спорта. Чем удивляют гостей?-10

У нас очень шикарная сцена и домики, где продают всякие вкусняшки. Все красивее и красивее! Это атмосфера красоты, добра, Нового года, ожидания всего лучшего.

«Рождественская ярмарка чудес» открылась у Дворца спорта. Чем удивляют гостей?-13

«Рождественская ярмарка чудес» продолжит радовать минчан и гостей столицы до 7 января.

# Новый год # общество # Новости Минска и Минской области

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