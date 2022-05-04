Более 100 операций по пересадке почек самостоятельно провели могилёвские врачи

Новости Беларуси. Беларусь занимает первое место по количеству операций трансплантации почек среди стран СНГ и восьмое в строчках мирового рейтинга. Чтобы сделать пересадку органов более доступной, в регионах страны появляются центры, которые аккумулируют работу в этом направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только могилевские врачи самостоятельно уже провели более 100 операций по пересадке почек. Не так давно отделение трансплантации переехало в новый корпус, который имеет всю необходимую базу для продвижения передового оборудования и врачебных техник. Свою первую операцию по пересадке почек Сергей Петрашевский помнит как сейчас. Лицо пациента, его имя, фамилию и даже результаты анализов. Читайте здесь.

Тогда, в 2018 году, первая в Могилеве трансплантация почек проходила под руководством хирурга из столицы, но для здешних медиков это было настоящим боевым крещением. После него врачи областной клинической больницы самостоятельно выполнили уже 113 подобных операций. В 2021 году отделение трансплантации переехало в новый корпус. Отдельная палата с телевизором, интернетом и прямой связью с медиками. Больные шутят, что сервис здесь не хуже, чем в известном сериале «Доктор Хаус».

Юлия Мычка, корреспондент:

Комфортные условия оценили не только пациенты, гораздо проще стало работать и медицинскому персоналу. Например, раньше в старом отделении, чтобы доставить пациента в операционную, необходимо было проехать всю больницу. А вот на новом месте все гораздо проще. Здесь есть свой операционный блок. «У нас есть большая мечта». Какие трансплантационные технологии хотят освоить в Могилеве? Читайте здесь.

Анатолий Горохов из Бобруйска 4 мая приехал на плановое обследование, утром сдал анализы, впереди прием у врача. Уже два года в его теле со своей функцией удачно справляется чужая почка. Ее трансплантацию провели здесь, в Могилевской областной больнице, два года назад. Перед тем как решиться на такой серьезный шаг, в поиске отзывов и рекомендаций Анатолий с женой прошерстили массу интернет-ресурсов. Оказалось, что на постсоветском пространстве больше всего слов благодарности белорусским трансплантологам.

Анатолий Горохов, житель Бобруйска:

Моя жизнь изменилась кардинально. Я стал себя чувствовать намного лучше. У меня поменялись планы на будущее, стал смотреть намного глубже, дальше. У меня буквально сразу после операции родилась дочь, которой сейчас – практически вровень со мной по пересадке почки – два года.