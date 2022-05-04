Более 100 операций по пересадке почек самостоятельно провели могилёвские врачи
Новости Беларуси. Беларусь занимает первое место по количеству операций трансплантации почек среди стран СНГ и восьмое в строчках мирового рейтинга. Чтобы сделать пересадку органов более доступной, в регионах страны появляются центры, которые аккумулируют работу в этом направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только могилевские врачи самостоятельно уже провели более 100 операций по пересадке почек. Не так давно отделение трансплантации переехало в новый корпус, который имеет всю необходимую базу для продвижения передового оборудования и врачебных техник.
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Тогда, в 2018 году, первая в Могилеве трансплантация почек проходила под руководством хирурга из столицы, но для здешних медиков это было настоящим боевым крещением. После него врачи областной клинической больницы самостоятельно выполнили уже 113 подобных операций.
В 2021 году отделение трансплантации переехало в новый корпус. Отдельная палата с телевизором, интернетом и прямой связью с медиками. Больные шутят, что сервис здесь не хуже, чем в известном сериале «Доктор Хаус».
Юлия Мычка, корреспондент:
Комфортные условия оценили не только пациенты, гораздо проще стало работать и медицинскому персоналу. Например, раньше в старом отделении, чтобы доставить пациента в операционную, необходимо было проехать всю больницу. А вот на новом месте все гораздо проще. Здесь есть свой операционный блок.
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Анатолий Горохов из Бобруйска 4 мая приехал на плановое обследование, утром сдал анализы, впереди прием у врача. Уже два года в его теле со своей функцией удачно справляется чужая почка. Ее трансплантацию провели здесь, в Могилевской областной больнице, два года назад. Перед тем как решиться на такой серьезный шаг, в поиске отзывов и рекомендаций Анатолий с женой прошерстили массу интернет-ресурсов. Оказалось, что на постсоветском пространстве больше всего слов благодарности белорусским трансплантологам.
Анатолий Горохов, житель Бобруйска:
Моя жизнь изменилась кардинально. Я стал себя чувствовать намного лучше. У меня поменялись планы на будущее, стал смотреть намного глубже, дальше. У меня буквально сразу после операции родилась дочь, которой сейчас – практически вровень со мной по пересадке почки – два года.
Ставку на развитие трансплантологии Беларусь сделала 15 лет назад. Не пожалели огромных средств и не прогадали. Да, пересадки органов относятся к разряду высокотехнологичных, где требуются не только исключительное мастерство, врачебный талант и знания, но и систематические организационные изменения, потому и себестоимость таких медицинских услуг недешевая. Но цена кусается только для иностранных граждан. Для белорусов такие операции и последующее лечение абсолютно бесплатные. Зато каждая операция для иностранца возмещает расходы по пересадке органов трем белорусам.