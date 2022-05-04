Лицо пациента и даже результаты анализов. Свою первую операцию по пересадке почек этот врач помнит как сейчас

Новости Беларуси. Беларусь занимает первое место по количеству операций трансплантации почек среди стран СНГ и восьмое в строчках мирового рейтинга. Чтобы сделать пересадку органов более доступной, в регионах страны появляются центры, которые аккумулируют работу в этом направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только могилевские врачи самостоятельно уже провели более 100 операций по пересадке почек. Не так давно отделение трансплантации переехало в новый корпус, который имеет всю необходимую базу для продвижения передового оборудования и врачебных техник.

Свою первую операцию по пересадке почек Сергей Петрашевский помнит как сейчас. Лицо пациента, его имя, фамилию и даже результаты анализов. Тогда, в 2018 году, первая в Могилеве трансплантация почек проходила под руководством хирурга из столицы, но для здешних медиков это было настоящим боевым крещением. После него врачи областной клинической больницы самостоятельно выполнили уже 113 подобных операций.