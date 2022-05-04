Лицо пациента и даже результаты анализов. Свою первую операцию по пересадке почек этот врач помнит как сейчас
Новости Беларуси. Беларусь занимает первое место по количеству операций трансплантации почек среди стран СНГ и восьмое в строчках мирового рейтинга. Чтобы сделать пересадку органов более доступной, в регионах страны появляются центры, которые аккумулируют работу в этом направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только могилевские врачи самостоятельно уже провели более 100 операций по пересадке почек. Не так давно отделение трансплантации переехало в новый корпус, который имеет всю необходимую базу для продвижения передового оборудования и врачебных техник.
Свою первую операцию по пересадке почек Сергей Петрашевский помнит как сейчас. Лицо пациента, его имя, фамилию и даже результаты анализов. Тогда, в 2018 году, первая в Могилеве трансплантация почек проходила под руководством хирурга из столицы, но для здешних медиков это было настоящим боевым крещением. После него врачи областной клинической больницы самостоятельно выполнили уже 113 подобных операций.
Сергей Петрашевский, заведующий отделением трансплантации Могилевской областной клинической больницы:
С каждым годом мы набираемся опыта, каждый год мы встречаемся с новыми осложнениями. Нарабатываем опыт, чтобы своевременно диагностировать эти осложнения, применять современные методы лечения, в том числе оперативного лечения этих осложнений.
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