Израненного Кижеватова видели то за пулемётом, то в первых рядах атакующих. История защитника Брестской крепости

Новости Беларуси. За победу в Великой Отечественной белорусский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Улица Лейтенанта Кижеватова расположена на юге города, в Октябрьском районе Минска. Ее протяженность – около 6,5 километра. Начинается от перекрестка с улицей Казинца, далее идет параллельно Игуменскому тракту и улице Маяковского, пересекается с Брестской, Рижской, Осиповичской, а также с улицами Серова и Корженевского и заканчивается развязкой с Минской кольцевой дорогой. Названа в честь советского пограничника, одного из руководителей отрядов обороны Брестской крепости в 1941-м, Героя Советского Союза Андрея Митрофановича Кижеватова.

Андрей Кижеватов родился 20 августа 1907 года в селе Селикса Пензенской области в крестьянской семье. Окончил сельскую школу, трудился на лесозаготовках. С 1929 года служил в Красной армии. Окончив школу младшего начсостава 7-го отдельного артиллерийского дивизиона, в 1930 году стал командиром орудия в отдельном конном дивизионе Белорусского пограничного округа. К маю 1938-го Кижеватов – уже помощник начальника погранзаставы. В 1939-м ему присвоено звание «младший лейтенант», а в сентябре того же года он назначен исполняющим обязанности начальника пограничной заставы в Бресте. 17 июля 1940 года Андрей Кижеватов назначен начальником 9-й погранзаставы 17-го Брестского пограничного отряда, располагавшейся в Брестской крепости с присвоением звания «лейтенант».

C первых минут Великой Отечественной лейтенант Кижеватов возглавил оборону своей заставы, здание которой было разрушено залпами вражеских орудий. Укрепившись в развалинах заставы, раскопав оружие, брестские пограничники 22 июня отбили шесть вражеских атак, дважды сами переходили в контратаку. Сам командир был ранен, но продолжал руководить обороной. В ночь на 23 июня Андрей Кижеватов под прикрытием небольшого заслона, оставленного на руинах заставы, перевел своих бойцов в подвальное помещение казарм 333-го стрелкового полка. С этого момента лейтенант Кижеватов вместе с командирами полка Потаповым и Саниным возглавили оборону казарм и Тереспольских ворот.

Защитники крепости видели израненного в боях Кижеватова то за пулеметом, то в первых рядах атакующих, а в минуты затишья – среди раненых, женщин и детей, укрывшихся в подвалах крепости. Семья самого лейтенанта была там же, а дочь Нюра – в числе защитников крепости. 29 июня, когда боеприпасов почти не осталось, было принято решение предпринять последнюю попытку прорыва. Возглавил группу старший лейтенант Потапов, а 17 бойцов во главе с тяжелораненым лейтенантом Кижеватовым остались для прикрытия в крепости. В этом бою Андрей Кижеватов погиб. Прорыв также окончился неудачей – большинство его участников погибли или были захвачены в плен. Но существует и другая версия гибели Кижеватова.