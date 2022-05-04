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«У нас есть большая мечта». Какие трансплантационные технологии хотят освоить в Могилёве?

04 мая 2022 18:40
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Новости Беларуси. Беларусь занимает первое место по количеству операций трансплантации почек среди стран СНГ и восьмое в строчках мирового рейтинга. Чтобы сделать пересадку органов более доступной, в регионах страны появляются центры, которые аккумулируют работу в этом направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«У нас есть большая мечта». Какие трансплантационные технологии хотят освоить в Могилёве?-1

Только могилевские врачи самостоятельно уже провели более 100 операций по пересадке почек. Не так давно отделение трансплантации переехало в новый корпус, который имеет всю необходимую базу для продвижения передового оборудования и врачебных техник.  

«У нас есть большая мечта». Какие трансплантационные технологии хотят освоить в Могилёве?-4

Игорь Савостенко, заместитель главного врача Могилевской областной клинической больницы:  
Мы имеем в настоящее время всю базу для продвижения новых трансплантационных технологий. У нас есть большая мечта, чтобы не ограничиться в этом отделении трансплантацией почки, а продвигать эти технологии и дальше. Я имею в виду трансплантацию печени, если позволят это нам наши коллеги из Минска.  

Лицо пациента и даже результаты анализов. Свою первую операцию по пересадке почек этот врач помнит как сейчас. Читайте здесь.  

# Медицина # общество # Игорь Савостенко # Юлия Мычка # Фотофакт

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