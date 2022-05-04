«У нас есть большая мечта». Какие трансплантационные технологии хотят освоить в Могилёве?

Новости Беларуси. Беларусь занимает первое место по количеству операций трансплантации почек среди стран СНГ и восьмое в строчках мирового рейтинга. Чтобы сделать пересадку органов более доступной, в регионах страны появляются центры, которые аккумулируют работу в этом направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только могилевские врачи самостоятельно уже провели более 100 операций по пересадке почек. Не так давно отделение трансплантации переехало в новый корпус, который имеет всю необходимую базу для продвижения передового оборудования и врачебных техник.

Игорь Савостенко, заместитель главного врача Могилевской областной клинической больницы:

Мы имеем в настоящее время всю базу для продвижения новых трансплантационных технологий. У нас есть большая мечта, чтобы не ограничиться в этом отделении трансплантацией почки, а продвигать эти технологии и дальше. Я имею в виду трансплантацию печени, если позволят это нам наши коллеги из Минска.