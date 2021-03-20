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Что нужно знать для составления натальной карты? Рассказывает астролог

20 марта 2021 11:56
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Приоткрыть завесу будущего можно путем составления натальной карты. Речь идет о снимке неба на момент рождения каждого конкретного человека. Эта вещь – сугубо индивидуальная, поэтому точность предсказания будет выше, чем у привычного гороскопа.

Что нужно знать для составления натальной карты? Рассказывает астролог-1

Александр Савинкин, астролог:
Для составления натальной карты необходимо знать дату, место и время рождения. Сейчас для составления натальной карты используются специальные компьютерные программы, астропроцессоры, которые очень облегчают жизнь астрологу и позволяют экономить время.

Что нужно знать для составления натальной карты? Рассказывает астролог-4

Это такой диск цветной, состоящий из 12 секторов, 12 знаков, 12 домов и планет, которые находятся, скажем, в ее плоскости. Все эти элементы, по сути, не имеют никакого выражения буквенного или цифрового, это просто символы и значки. Задача астролога – вникнуть в эту систему и, используя свой, скажем, интеллект и свои навыки, интерпретировать это все, чтобы это было понятно и это можно было использовать.

Что нужно знать для составления натальной карты? Рассказывает астролог-7

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# Гороскоп # общество # Александр Савинкин # Фотофакт

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