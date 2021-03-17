Как минские школьники создают макет Хатыни? Они даже открыли ранее неизвестные факты

Новости Беларуси. Столичные гимназисты решили увековечить события 22 марта 1943 года и начали создавать макет Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученики, их родители и педагоги вкладывали в этот проект не только творческие силы, но и душу. Стремление углубиться в историю у них возникло еще осенью. Неравнодушные к трагическому прошлому своей земли белорусы провели большую исследовательскую работу, изучали фрагменты той военной жизни по сохранившимся фотографиям и даже открыли ранее неизвестные факты. Готовый макет Хатыни они презентуют ко Дню Победы на одной из музейных площадок страны.

Вероника Бритвич, учащаяся гимназии № 75 Минска:

Хорошо, что мы удостоились такой возможности работать на практике и познавать историю. Можно многое узнать, но на практике, конечно, работать лучше.

Татьяна Войтенко, учитель изобразительного искусства гимназии № 75 Минска:

Опираясь на эти карты и анализируя то, что мы видим по старым фотографиям, как были сожжены деревни, какие были дома, хотя бы сквозь огонь посмотреть на архитектуру этих домов. И вот мы потихонечку-потихонечку вот так восстанавливаем этот макет.