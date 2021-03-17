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Как минские школьники создают макет Хатыни? Они даже открыли ранее неизвестные факты

17 марта 2021 13:44
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Новости Беларуси. Столичные гимназисты решили увековечить события 22 марта 1943 года и начали создавать макет Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как минские школьники создают макет Хатыни? Они даже открыли ранее неизвестные факты-1

Ученики, их родители и педагоги вкладывали в этот проект не только творческие силы, но и душу. Стремление углубиться в историю у них возникло еще осенью. Неравнодушные к трагическому прошлому своей земли белорусы провели большую исследовательскую работу, изучали фрагменты той военной жизни по сохранившимся фотографиям и даже открыли ранее неизвестные факты. Готовый макет Хатыни они презентуют ко Дню Победы на одной из музейных площадок страны.  

Как минские школьники создают макет Хатыни? Они даже открыли ранее неизвестные факты-4

Вероника Бритвич, учащаяся гимназии № 75 Минска:  
Хорошо, что мы удостоились такой возможности работать на практике и познавать историю. Можно многое узнать, но на практике, конечно, работать лучше.  

Как минские школьники создают макет Хатыни? Они даже открыли ранее неизвестные факты-7

Татьяна Войтенко, учитель изобразительного искусства гимназии № 75 Минска:
Опираясь на эти карты и анализируя то, что мы видим по старым фотографиям, как были сожжены деревни, какие были дома, хотя бы сквозь огонь посмотреть на архитектуру этих домов. И вот мы потихонечку-потихонечку вот так восстанавливаем этот макет.   

Как минские школьники создают макет Хатыни? Они даже открыли ранее неизвестные факты-10

Напомним, 22 марта в нашей стране – День памяти жертв Хатыни. За годы войны в нашей стране каратели сожгли больше 9000 населенных пунктов.  

# Великая Отечественная война # общество # Вероника Бритвич # Татьяна Войтенко # Фотофакт

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