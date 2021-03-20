Почему не работает классический гороскоп и что советует ведический астролог? Разбираемся вместе

Всеми любимые гороскопы по знакам зодиака подверглись суровой критике профессионалов. Реальное влияние таких предсказаний сильно преувеличено. Специалисты уверены: каждый человек – это прежде всего личность, и только потом Дева или Козерог.
Всеми любимые гороскопы по знакам зодиака подверглись суровой критике профессионалов. Реальное влияние таких предсказаний сильно преувеличено. Специалисты уверены: каждый человек – это прежде всего личность, и только потом Дева или Козерог.
Татьяна Чернышева, ведический астролог:
Когда пишут простые прогнозы для, допустим, Овна, Тельца и так далее, здесь идет основание только по транзиту Солнца. Потому что годовой путь Солнца проходит в течение года 12 созвездий. Допустим, сейчас Солнце в Рыбах. Когда оно будет в Овне, если у вас Солнце в Овне, получается как бы соединение. Получается, что есть некоторое влияние. Поэтому общие прогнозы могут работать только на процентов десять. То есть, понимаете, в гороскопе человека всего 9 планет. Если мы описываем только к одной планете, то понятно, что правды здесь можно быть только на 1/9.
Однозначно, стопроцентной гарантии на светлое будущее не даст ни один прогноз. Звезды лишь подсказывают, как лучше поступить, а все решения принимает сам человек. Ваша судьба только в ваших руках.
Читайте также:
«Фатальных вещей очень мало, процентов десять». Зачем обращаются к астрологам?
«Можно кого-то обидеть, кому-то наступить на горло»: чем опасно лунное затмение в июле
Что нужно знать для составления натальной карты? Рассказывает астролог