Почему не работает классический гороскоп и что советует ведический астролог? Разбираемся вместе

Татьяна Чернышева, ведический астролог:

Когда пишут простые прогнозы для, допустим, Овна, Тельца и так далее, здесь идет основание только по транзиту Солнца. Потому что годовой путь Солнца проходит в течение года 12 созвездий. Допустим, сейчас Солнце в Рыбах. Когда оно будет в Овне, если у вас Солнце в Овне, получается как бы соединение. Получается, что есть некоторое влияние. Поэтому общие прогнозы могут работать только на процентов десять. То есть, понимаете, в гороскопе человека всего 9 планет. Если мы описываем только к одной планете, то понятно, что правды здесь можно быть только на 1/9.