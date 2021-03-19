Игорь Луцкий: суверенитет и независимость – великое благо, которое мы отстояли в те годы и должны отстоять сейчас

Новости Беларуси. Траурные церемонии, приуроченные к годовщине хатынской трагедии, в эти дни проходят по всей стране. Сожженная деревня стала одной из нескольких тысяч, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Только в Верхнедвинском районе судьбу Хатыни разделило 426 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки людей 19 марта пришли к мемориальному комплексу жертвам фашизма, сожженным деревням и воинам-освободителям в деревне Янино. Почтить память погибших собрались школьники, общественность, местные жители, представители власти. История Верхнедвинского района полна тяжелых и страшных страниц. В 1943 году по его территории прокатилась карательная экспедиция «Зимнее волшебство». За несколько месяцев было уничтожено более 400 деревень. Названия 186 так и не вернулись на карту современной Беларуси. Погибли более 13 тысяч местных жителей.

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:

Мы видим, как стремительно меняется мир. Я бы даже сказал, происходит определенная колонизация информационная, нам навязывают какие-то догмы, мнения, которые абсолютно нам не присущи, мы не можем это воспринять. И память о Великой Отечественной войне, память о той трагедии, которая была в тысячах деревень Беларуси, должна нам говорить о том, что суверенитет и независимость – это великое благо, которое мы отстояли в те годы и должны отстоять сейчас.

Ирина Козел, председатель Верхнедвинского районного Совета депутатов:

Не военными действиями, а только мирным путем можно строить будущее, настоящее, развивать. И наша задача – сохранить памятники, которые есть. А молодежь – чтобы она знала, ценила.