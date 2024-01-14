Дмитрий Василец: Сербия находится в значительно худшем положении, чем Украина в 2014-м

О технологии проведения цветных революций, о методах противодействия данным процессам. К чему приводят на первый взгляд безобидные лозунги и идеи? Эти и другие темы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить» .

Дмитрий Василец, глава запрещенной украинской политической партии «Держава»:

Мы видим, что Сербия находится в значительно худшем положении, нежели Украина образца 2014 года. Потому что Сербию, как мы знаем, с уничтожением Югославии лишили доступа к морю. Сербия сейчас находится в одном большом котле вокруг стран Евросоюза. Фактически враждебные, агрессивные страны, вокруг блок НАТО. Также информационное пространство не имеет суверенитета, потому что и Facebook, и прочие другие, явно агрессивные социальные сети там присутствуют и нет никакой альтернативы.

И, конечно, когда мы наблюдаем в Сербии такие протесты, то, безусловно, давление со стороны стран Евросоюза колоссальное. И местные политики, нужно отдать им должное, делает все необходимое, чтобы сохранить суверенитет и увернуться от такой гибридной агрессии. В Сербии пошел классический сценарий, когда студенты, несогласие с выборами, попытки освободить из тюрьмы своих побратимов так называемых.