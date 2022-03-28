Минск готовится к запуску фонтанов. Старт сезона совсем скоро

Новости Беларуси. В Минске ведут подготовку фонтанов к запуску. Регламентные работы уже ведутся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Идут очистка, установка форсунок и проверка насосов. Сезон по традиции откроют в последнюю пятницу апреля – 29 числа. В том числе заработает и фонтан «Киев». Его отремонтировали в 2021 году. Всего на балансе «Минскзеленстроя» почти 30 рукотворных гейзеров.