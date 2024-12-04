Более тысячи человек ежедневно посещают музей ВОВ! Узнали его историю

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Можно сказать, с этой коллекции и началась история Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Хотя первой площадкой, которая рассказывала о партизанском движении в нашей республике, как ни странно, был Государственный исторический музей в Москве, на Красной площади. Открылась выставка в разгар сражений под Сталинградом.

Галина Павловская, заведующий отделом письменных изобразительных источников фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: «Белоруссия живет, Белоруссия борется, Белоруссия была и будет советской». Уже в этом названии заложен очень большой смысл. Еще неизвестно окончание войны, неизвестны итоги этой войны. А уже название самой выставки говорит о том, что Беларусь не будет оккупированной, она будет освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

313 экспонатов: документы, трофеи, печатные издания, боевые листки, стенгазеты белорусских партизан, фотографии. Они и легли в основу фондов музея. Их сбором занималась республиканская комиссия, созданная еще в 1942 году по решению Центрального Комитета Компартии Белоруссии.

Галина Павловская:

В комиссии работал, среди прочих, Василий Демьянович Стальнов. 1 августа 1944 года уже в Минске был назначен директором первого музея истории Великой Отечественной войны.

Несмотря на то, что Минск был сильно разрушен, под музей выделили одно из уцелевших зданий на Площади Свободы – Дом профсоюзов. Среди первых его сотрудников были настоящие энтузиасты. Люди, которые по крупицам собирали и сохраняли военное наследие для будущих поколений, которые сами прошли дорогами войны. 28 человек.

Галина Павловская:

С самого начала создания Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны он стал центром притяжения большого количества гостей, членов различных делегаций, в том числе правительственных, из ближнего и дальнего зарубежья. Здесь мы можем увидеть двух маршалов – Константин Константинович Рокоссовский и Иван Христофорович Баграмян, которые прибыли на 20-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

На тот момент музей истории Великой Отечественной войны размещался на Карла Маркса, 12 - в здании исторического музея. А спустя два года переехал на Ленинский проспект, где находился почти полвека. В 2014-м он поменял прописку и переместился на проспект Победителей. Сегодня это один из самых посещаемых музеев страны. Крупнейшее национальное собрание реликвий и военной истории.