Какими модными трендами вдохновляются белорусы? Провели опрос

Я знаю цвета, которые я люблю, которые мне идут. Знаю фасоны, которые мне идут, нравятся звериные принты, яркие цвета, аксессуары.
Я знаю цвета, которые я люблю, которые мне идут. Знаю фасоны, которые мне идут, нравятся звериные принты, яркие цвета, аксессуары.
Я на первом курсе, студент БГУ, слежу за модой. Нравится пальто оверсайз. Сейчас обращаюсь в большинстве своем к белорусским брендам, есть интересные предложения на рынке.
Я работаю в Витебске медсестрой, сюда приехала в гости. Я выбираю, что мне подходит под глаза, под лицо, под цвет волос. В экокоже очень тепло, и очень трендовый цвет – хаки.
Подробности в видео.