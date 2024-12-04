Какими модными трендами вдохновляются белорусы? Провели опрос

Я знаю цвета, которые я люблю, которые мне идут. Знаю фасоны, которые мне идут, нравятся звериные принты, яркие цвета, аксессуары.

Я на первом курсе, студент БГУ, слежу за модой. Нравится пальто оверсайз. Сейчас обращаюсь в большинстве своем к белорусским брендам, есть интересные предложения на рынке.