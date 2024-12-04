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Какими модными трендами вдохновляются белорусы? Провели опрос

04 декабря 2024 11:13
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Какими модными трендами вдохновляются белорусы? Провели опрос-1

Я знаю цвета, которые я люблю, которые мне идут. Знаю фасоны, которые мне идут, нравятся звериные принты, яркие цвета, аксессуары.

Какими модными трендами вдохновляются белорусы? Провели опрос-3

Я на первом курсе, студент БГУ, слежу за модой. Нравится пальто оверсайз. Сейчас обращаюсь в большинстве своем к белорусским брендам, есть интересные предложения на рынке.

Какими модными трендами вдохновляются белорусы? Провели опрос-5

Я работаю в Витебске медсестрой, сюда приехала в гости. Я выбираю, что мне подходит под глаза, под лицо, под цвет волос. В экокоже очень тепло, и очень трендовый цвет – хаки.

Подробности в видео.

# Опрос

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