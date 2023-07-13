«Боевой дух не рождается сам по себе». Ксения Лебедева рассказала, как важна мирная поддержка для бойцов СВО

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

Слушай, ну в любом случае боевой дух нужно как-то подпитывать, поддерживать. Я не говорю сейчас про Акима, потому что, мне кажется, он просто живет этим, потому что он сам из Мариуполя. Когда, например, с большой земли приезжают другие артисты туда, это всегда встречается на ура, потому что боевой дух не рождается сам по себе, это нужно понимать. Это должна культура воспитываться, это должно быть кино, музыка, книги должны об этом писаться, потому что именно это сегодня поддерживает, подпитывает тех бойцов, которые находятся на передовой, которые сражаются, защищая свою большую родину. И вот знаешь, я переписываюсь и общаюсь с бойцами, которые там находятся, они мне пишут: пиши нам, пожалуйста, потому что для нас это очень важно, важно вот это общение, важно внимание. Аким, безусловно, подпитывает, он пытается через свою культуру, через свое творчество донести до обычного человека понятие того, что там сейчас происходит. В какой-то степени, наверное, просто, как-то попсово, я бы сказала, но в любом случае он сегодня является тем звеном, связью, которая связывает события СВО с простыми россиянами.

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