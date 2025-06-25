В Борисовской ЦРБ провели первые операции по удалению катаракты

В Борисовской центральной районной больнице провели первые операции по удалению катаракты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для этого закуплен современный аппарат, который позволяет сделать процедуру быстро и эффективно – всего за 30 минут. При этом пациента не вводят в общий наркоз, а делают местную анестезию. Для этого врачи прошли специальное обучение.

Тему продолжит наш корреспондент Дарья Авсюк.

Олег Сманцер стал одним из первых пациентов, кто получил возможность сделать операцию на глазах в Борисовской больнице. Два года назад ему был поставлен диагноз – катаракта. Многочисленные походы к врачам, длительные обследования. И вот спасение – необходимую операцию оказалось возможным провести по месту жительства. Теперь Олег снова может видеть мир во всех красках.