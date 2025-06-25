В Борисовской ЦРБ провели первые операции по удалению катаракты
В Борисовской центральной районной больнице провели первые операции по удалению катаракты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для этого закуплен современный аппарат, который позволяет сделать процедуру быстро и эффективно – всего за 30 минут. При этом пациента не вводят в общий наркоз, а делают местную анестезию. Для этого врачи прошли специальное обучение.
Тему продолжит наш корреспондент Дарья Авсюк.
Олег Сманцер стал одним из первых пациентов, кто получил возможность сделать операцию на глазах в Борисовской больнице. Два года назад ему был поставлен диагноз – катаракта. Многочисленные походы к врачам, длительные обследования. И вот спасение – необходимую операцию оказалось возможным провести по месту жительства. Теперь Олег снова может видеть мир во всех красках.
Олег Сманцер:
Как заново родился. Пришел домой – цвет, цвет. Раньше просто пелена стояла, туман перед глазами. После операции я просто не ожидал такого.
Операции по удалению катаракты с имплантацией искусственного хрусталика стали доступны благодаря приобретению современного оборудования – факоэмульсификатора. Аппарат позволяет проводить процедуру быстро и эффективно – всего за 30 минут. При этом пациентам не требуется общий наркоз, только местная анестезия. Вмешательство абсолютно безболезненно. Зрение восстанавливается в течение нескольких дней.
Елизавета Бигель, заведующая офтальмологическим отделением Борисовской центральной районной больницы:
Делается несколько проколов. Капсула хрусталика раскрывается, этот хрусталик дробится ультразвуком. И на его место ставится новый искусственный хрусталик. Задача пациента – просто смотреть вверх, прямо в свет, стараться не напрягаться, не моргать. Пациенты уже начали звонить, обращаться, они уже заинтересованы.
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