Турчин встретился с главой «Росатома». Как будем развивать сотрудничество?

Освоение мирного атома, цифровизация, взаимодействие в области медицины, совместный проект по электромобилю – лишь неполный перечень направлений, в которых мы намерены развивать сотрудничество с «Росатомом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О продолжении взаимодействия говорили 25 июня на встрече премьер-министр Александр Турчин и генеральный директор российской госкорпорации.

Ярчайший пример успешного взаимодействия и крупнейший реализованный проект в сфере энергетики – Белорусская АЭС. По поручению Президента за личное участие, помощь и поддержку в строительстве первой атомной электростанции в нашей стране глава правительства вручил Алексею Лихачеву орден Почета. БелАЭС способна вырабатывать порядка 18,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год, что составляет около 40 % от потребностей страны. На достигнутом партнеры не останавливаются. По итогам прошлого года денежный оборот в сфере новых направлений превысил отметку в 10 миллиардов рублей. В 2025-м страны намерены увеличить эту цифру в полтора раза.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Одна из главных тем – это продолжение сотрудничества в атомной энергетике. Поэтому нам тоже необходимо докладывать главе государства о наших совместных наработках, чтобы мы принимали решения.

Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:

Мы реализуем поручение, данное нам Александром Григорьевичем в конце 2023 года, не уходить из Беларуси по итогам сдачи атомной электростанции, а, наоборот, расширить наше сотрудничество. Фактически сразу в начале 2024 года были подписаны соответствующие документы, разработана дорожная карта.

Все совместные проекты имеют хорошие результаты и потенциал развития, отметил Алексей Лихачев. У госкорпорации есть предложения, как расширить спектр направлений взаимодействия в интересах экономик и народов двух стран.