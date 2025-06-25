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Макрон призвал ЕС думать о диалоге с Россией

25 июня 2025 13:53
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Макрон призвал ЕС думать о диалоге с Россией-0

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, странам-участницам Евросоюза пора начинать обдумывать диалог с РФ касательно ограничения вооружений и восстановления доверительных отношений. Об этом пишет ТАСС.

Актуальным является переосмысление архитектуры безопасности на территориях от Черного моря до Арктики, определение ЕС мер собственной защиты и условий ведения диалога с Москвой в части ограничения вооружений и восстановления доверия, подчеркнул политик. Он также добавил, что «думать об этом надо уже сейчас».

Фото: Pinterest

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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