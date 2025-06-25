Макрон призвал ЕС думать о диалоге с Россией

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, странам-участницам Евросоюза пора начинать обдумывать диалог с РФ касательно ограничения вооружений и восстановления доверительных отношений. Об этом пишет ТАСС.

Актуальным является переосмысление архитектуры безопасности на территориях от Черного моря до Арктики, определение ЕС мер собственной защиты и условий ведения диалога с Москвой в части ограничения вооружений и восстановления доверия, подчеркнул политик. Он также добавил, что «думать об этом надо уже сейчас».

Фото: Pinterest