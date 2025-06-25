В рамках ЕАЭС запустят единый рынок услуг по оценке имущества

На несколько дней белорусская столица станет центром евразийской интеграции – Минск в ожидании старта IV Евразийского экономического форума. Масштабный международный диалог откроется уже завтра, 26 июня, а участие в нем примут около трех тысяч человек. Это представители 30 государств, бизнес-сообщества, эксперты. Финансы, промышленность и АПК, энергетика, развитие внутреннего рынка, транспорт, таможенное регулирование, госзакупки, статистика – в программе форума шесть тематических блоков и 35 мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно актуальна – тема развития оценочной деятельности. В этом году в ЕАЭС запустят единый рынок услуг по оценке имущества. Долгожданный проект упростит работу специалистов на всем пространстве Союза. Его цель – обеспечить устойчивый рост деловой активности и снизить цены для потребителей. Информационное взаимодействие включает несколько ключевых аспектов – доступ к нормативным правовым актам, реестрам поставщиков услуг, а также обмен данными.

Дмитрий Корсунский, первый заместитель генерального директора Института недвижимости и оценки:

Такой формат взаимодействия в рамках ЕАЭС является очень положительным моментом. Мы оцениваем это крайне позитивно. Конечно, на сегодняшний день эта система еще не заработала в полную силу. Требуется определенная настройка, но я полагаю, в ближайшее время это все будет отрегулировано в части нюансов.

Впереди череда насыщенных переговоров. Площадкой для проведения форума станет Минский международный выставочный центр – что отражает масштаб предстоящего события. В деловой программе – пленарное заседание с участием глав государств ЕАЭС и свыше 30 тематических мероприятий – пленарные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Ожидается, что на полях форума будет подписан ряд стратегических документов. Отметим, этот год должен стать знаковым для объединения – определяется фундамент развития ЕАЭС на ближайшие 5 лет.