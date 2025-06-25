Беларусь и Иран обсудили состояние сотрудничества в военной сфере

Обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки и обсуждение текущего состояния сотрудничества двух стран. Глава военного ведомства Беларуси провел встречу со своим иранским коллегой в Циндао, на полях Совещания Министров обороны государств-участниц ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Тегеран нацелены на выстраивание взаимовыгодных отношений как в двустороннем, так и многостороннем формате. Беларусь заинтересована расширять сотрудничество с исламской республикой и готова к открытому диалогу по всем интересующим вопросам. Что касается непростой военно-политической обстановки, сейчас как никогда важно проявлять максимальную выдержку, отметил Виктор Хренин. Наша страна придерживается мнения, что единственным способом сохранения тысяч жизней и столь хрупкого мира на Земле является дипломатия.