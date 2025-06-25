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Беларусь и Иран обсудили состояние сотрудничества в военной сфере

25 июня 2025 13:37
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Обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки и обсуждение текущего состояния сотрудничества двух стран. Глава военного ведомства Беларуси провел встречу со своим иранским коллегой в Циндао, на полях Совещания Министров обороны государств-участниц ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Иран обсудили состояние сотрудничества в военной сфере-2

Минск и Тегеран нацелены на выстраивание взаимовыгодных отношений как в двустороннем, так и многостороннем формате. Беларусь заинтересована расширять сотрудничество с исламской республикой и готова к открытому диалогу по всем интересующим вопросам. Что касается непростой военно-политической обстановки, сейчас как никогда важно проявлять максимальную выдержку, отметил Виктор Хренин. Наша страна придерживается мнения, что единственным способом сохранения тысяч жизней и столь хрупкого мира на Земле является дипломатия. 

# Беларусь-Иран

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