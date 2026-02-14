Боеготовность под контролем: в Беларуси продолжается масштабная проверка Вооружённых Сил

Обстановка на внешнем контуре Беларуси не становится спокойнее, а заявления европейских политиков и планы по тотальной милитаризации наших соседей формулируют перед белорусской армией особые задачи: быть готовыми к любому развитию событий. Этот нарратив лежит в основе внезапной проверки Вооруженных сил Беларуси, которая проходит по поручению Главнокомандующего. Напомним, накануне Александр Лукашенко лично проинспектировал выполнение боевых задач на одном из войсковых полигонов в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка белорусской армии проходит не в первый раз, но особенность нынешней в масштабности ревизии – белорусские военнослужащие выполняют задачи сразу в нескольких подразделениях в четырех регионах страны. А также новых правилах – глава государства приводит в боевую готовность воинские части, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб. Это позволяет оценить оперативность поставленных задач и максимально приближает обстановку к реальной. Репортаж Даниила Дроботова.

Быстрее, выше, сильнее – повестка дня в 11-й отдельной гвардейской механизированной бригаде. Илья Кучинский идет на рекорд: спорт – его конек еще со школы. Занимался легкой атлетикой и в суворовском училище, и в военной академии – там добавилось военно-прикладное многоборье. Потому экзамен по физподготовке молодой офицер держит стойко.

Тест на силу и стойкость. Мужчины подтягиваются, женщины сдают упражнение «поднимание туловища». Нормативы зависят от возрастной группы. Например, для солдат срочной службы 13 подтягиваний на отлично. Девушкам поднимание туловища из положения лежа – 45 раз в минуту. Подробнее читайте – здесь. Бригада выполнила установленные нормативы по физической подготовке в полном объеме. Как результат – итоговая отметка «зачтено».

Даниил Дроботов, корреспондент:

Такие нагрузки для бойцов – дело привычное. Нормативы отрабатываются ежедневно на плановых занятиях. В следующие дни военнослужащих ждет очередной этап – огневая подготовка.

Параллельно боевой экзамен сдают и силы специальных операций. Для бойцов 103-й Витебской воздушно-десантной бригады утро началось со сложного испытания – марша на 5 километров. Личный состав работает в полной амуниции – боевая форма, штатное оружие и комплект снаряжения. Марши, стрельбы и оборона укрепрайонов – как проходят проверку бойцы воздушно-десантной бригады.

Контроль за ходом маневров ведется на самом высоком уровне. О результатах каждого этапа государственный секретарь Совета безопасности регулярно докладывает лично Главнокомандующему. Накануне Александр Лукашенко принял решение оценить ситуацию в Вооруженных Силах лично: глава государства заслушал доклад командира, посмотрел район размещения и командный пункт батальона, оценил условия быта военнослужащих. По итогам испекции Главнокомандующий дал промежуточную оценку боеготовности. Давайте говорить откровенно, радости немного – Лукашенко лично проверил боеготовность Вооружённых Сил.

Проверка идет одновременно в разных частях республики – маневры охватили сразу несколько регионов. В едином ритме работают десантники, танковые подразделения и мотострелки. Это позволяет оценить слаженность армии в национальном масштабе. Позади у военнослужащих пять суток непрерывной комплексной проверки – бойцы отработали марши на сотни километров, развертывание в укрепрайонах и отражение атак диверсионных групп, в том числе в ночное время. Десантники и гвардейцы сдают нормативы по физподготовке во время проверки ВС.