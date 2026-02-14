Десантники и гвардейцы сдают нормативы по физподготовке во время проверки ВС

Почти месяц в Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил по поручению Президента. Чтобы оценить состояние армии – для военнослужащих каждый день экзамены, как говорится, по всем фронтам. Марши, стрельбы, атаки диверсионно-разведывательных групп, оборона укрепрайонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 14 февраля, основной акцент сделан на физической выносливости личного состава.

Для витебских десантников день начался с марш-броска. Гвардейцы 103-й бригады преодолели дистанцию в пять километров в полной боевой амуниции. Задачу осложнили погодные условия: из-за гололеда каждый шаг требовал от бойцов предельной концентрации, чтобы выдержать нужный темп.

Александр Ильюкевич, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Действиями личного состава я удовлетворен. Самое главное – есть стремление, желание показать результат. Равнодушных нет. Конечно же, погодные условия дают о себе знать. Было -26, сегодня это +2, завтра -10. Конечно же, это сказывается и на человеческом факторе. Но мороз, как и дождь, десантника не пугает, он только бодрит.

Параллельно проверку физической подготовки проходят и гвардейцы 120-й механизированной бригады. В программе – комплекс упражнений: подтягивания на перекладине и поднимания туловища из положения лежа. Результаты станут частью общей оценки боеготовности подразделений.