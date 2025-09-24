Новости по тегу #Татьяна Солодовникова

«Современная молодежь понимает, что, чтобы отличать фейк от не фейка и понимать, что есть правда, а что есть ложь, нужно быть глубоко в повестке, в том числе в международной».
«Сейчас на четвертом курсе у нас только одна девушка вышла замуж».
«Мы за эту пятилетку последнюю очень многому научились. Очень много переосмыслили».
Хочется более легкой подачи информации. Глубинного подтекста, но чтобы это было легко.
Не для всех молодых журналистов Познер авторитет.
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