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Новости по тегу #Татьяна Солодовникова

Кто является авторитетом для белорусских студентов? Ответила преподаватель журфака БГУ
24 сентября 2025 17:43

Кто является авторитетом для белорусских студентов? Ответила преподаватель журфака БГУ

«Мы, родители, сами взращиваем беспомощность детей» – Татьяна Солодовникова
14 мая 2025 18:03

«Мы, родители, сами взращиваем беспомощность детей» – Татьяна Солодовникова

«Молодёжь сегодня более осознанная» – Татьяна Солодовникова о ценностях подрастающего поколения
29 января 2025 17:27

«Молодёжь сегодня более осознанная» – Татьяна Солодовникова о ценностях подрастающего поколения

Людям нужно давать серьезную информацию, но более доступно – преподаватель журфака
20 ноября 2024 17:35

Людям нужно давать серьезную информацию, но более доступно – преподаватель журфака

«Оказался с гнильцой». Азарёнок и Солодовникова о патриотизме Познера
25 сентября 2024 19:05

«Оказался с гнильцой». Азарёнок и Солодовникова о патриотизме Познера

Можно ли сгенерировать дипломную работу с помощью нейросетей? Преподаватель вуза о проверке работ на плагиат
24 июля 2024 17:23

Можно ли сгенерировать дипломную работу с помощью нейросетей? Преподаватель вуза о проверке работ на плагиат

Основной раскол мира идёт за души человечества? Мнения
06 мая 2024 18:39

Основной раскол мира идёт за души человечества? Мнения

«Раскол в мире идёт в борьбе за душу человечества». Какая роль Запада? Анонс «САСС уполномочен заявить
04 мая 2024 17:25

«Раскол в мире идёт в борьбе за душу человечества». Какая роль Запада? Анонс «САСС уполномочен заявить

Блогер должен быть профессионалом? На журфаке БГУ рассказали о новой специальности
24 апреля 2024 17:39

Блогер должен быть профессионалом? На журфаке БГУ рассказали о новой специальности

Читают ли современные студенты? Ответила завкафедрой журфака БГУ
27 марта 2024 17:27

Читают ли современные студенты? Ответила завкафедрой журфака БГУ

«Думают, что у них будет богемный образ жизни». Кто идёт учиться на журналиста?
20 марта 2024 17:32

«Думают, что у них будет богемный образ жизни». Кто идёт учиться на журналиста?