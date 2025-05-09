«Благодарю Беларусь за то, что сохранили память». Иностранные делегации посетили «Тростенец»
В годы войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя. На нашей территории нацисты создали сеть лагерей смерти, где проводили массовые казни. Людей сюда свозили и из стран Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тростенец – одно из самых страшных мест, где немецко-фашистские захватчики уничтожили более 200 тысяч невинных жертв. В память на окраине Минска воздвигнут мемориал. Сюда сегодня едут иностранные делегации из стран, где свято чтут подвиг советских солдат. Немало и представителей государств, где сейчас нет возможности открыто почтить память героев.
Роланд Дубовски, председатель правления «Ассоциации наследников польских ветеранов Второй мировой войны» (Польша):
Если мы не будем противостоять (про детей, про молодежь, про воспитание, про образование, про информацию в пространстве), тогда это повторится. И это наша задача – развить мир между нами, особенно между Польшей, Беларусью, Россией, всеми соседями.
Рене Барки, общественный деятель, исследователь Второй мировой войны (Франция):
Я считаю, что это очень важно – сохранять эту память. Не только в Беларуси – по всему миру. Потому что как раз недоброжелательные власти используют разделение между нами, чтобы царствовать. Важно, чтобы мы были солидарны с вами и вместе боролись против фашизма.
Сегодня, когда в некоторых странах пытаются переписать историю, такие места, как Тростенец, становятся особенно важными. Они напоминают: забыть – значит предать.
Мария Анхелес Маэстро Мартин, общественный деятель (Испания):
Я очень благодарю белорусский народ, белорусское правительство, что сохранили так хорошо память, не только память народа, но и память человечества.
Однако пока одни чтят память и скорбят у мемориалов, другие развязали новую мировую войну – войну с памятниками освободителям и нашей памятью о событиях 80-летней давности, очевидно, не усвоив уроки прошлого.
Иван Иванович, председатель консервативного политического движения «Наши» (Сербия):
На территориях европейских государств снова возрождаются идеи фашизма, нацизма и пытаются забыть вклад советского народа в Победу. До сих пор Сербия, как и Беларусь, находится под колоссальным давлением со стороны Европейского союза. Но несмотря ни на что, мы вместе с нашими братьями, белорусами и россиянами, продолжаем бороться за сохранение общих исторических ценностей.
Мариан Ристичевич, депутат Народной скупщины Сербии:
Страшно, что события 80-летней давности повторяются. Сегодня, когда Европейский союз пытается навязать свою идеологию, пытается делать все возможное, чтобы показать, что европейцы – это одна нация. Мы прикладываем все возможные силы, чтобы бороться с этой неправдой.
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