«Благодарю Беларусь за то, что сохранили память». Иностранные делегации посетили «Тростенец»

В годы войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя. На нашей территории нацисты создали сеть лагерей смерти, где проводили массовые казни. Людей сюда свозили и из стран Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тростенец – одно из самых страшных мест, где немецко-фашистские захватчики уничтожили более 200 тысяч невинных жертв. В память на окраине Минска воздвигнут мемориал. Сюда сегодня едут иностранные делегации из стран, где свято чтут подвиг советских солдат. Немало и представителей государств, где сейчас нет возможности открыто почтить память героев.

Роланд Дубовски, председатель правления «Ассоциации наследников польских ветеранов Второй мировой войны» (Польша):

Если мы не будем противостоять (про детей, про молодежь, про воспитание, про образование, про информацию в пространстве), тогда это повторится. И это наша задача – развить мир между нами, особенно между Польшей, Беларусью, Россией, всеми соседями.

Рене Барки, общественный деятель, исследователь Второй мировой войны (Франция):

Я считаю, что это очень важно – сохранять эту память. Не только в Беларуси – по всему миру. Потому что как раз недоброжелательные власти используют разделение между нами, чтобы царствовать. Важно, чтобы мы были солидарны с вами и вместе боролись против фашизма. Сегодня, когда в некоторых странах пытаются переписать историю, такие места, как Тростенец, становятся особенно важными. Они напоминают: забыть – значит предать.

Мария Анхелес Маэстро Мартин, общественный деятель (Испания):

Я очень благодарю белорусский народ, белорусское правительство, что сохранили так хорошо память, не только память народа, но и память человечества. Однако пока одни чтят память и скорбят у мемориалов, другие развязали новую мировую войну – войну с памятниками освободителям и нашей памятью о событиях 80-летней давности, очевидно, не усвоив уроки прошлого.